Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 24

O Ibovespa abriu as negociações nesta segunda-feira, 24, em leve alta depois da última semana negativa no mercado acionário brasileiro. Às 10h32, o principal índice da B3 subia 0,14% aos 154.986 pontos. No mesmo horário, o dólar estava praticamente estável, com leve queda de 0,02%, vendido a R$ 5,400 depois de ter subido quase 2% na sexta-feira, 21.

Na primeira hora de negociação, a moeda americana chegou a recuar mais de 0,30% frente ao real, tocando os R$ 5,379 na mínima intraday. O que foi atribuído à perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) corte juros novamente em dezembro por conta do posicionamento do presidente da distrital de Nova York do Fed, John Williams.

A autoridade monetária afirmou na sexta que ainda há espaço para novos ajustes no curto prazo.

"Estamos tentando entender o fato de o mercado ter dado mais peso para a fala do Willians, mas entendo que tem algo relacionado a um mercado que acabou realizando um pouco mais, reduzindo posição, tem algo nessa questão técnica", disse Bruno Henriques no programa Morning Call do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

"A príncipio hoje há uma probabilidade maior de uma nova queda de 0,25 ponto percentual nos juros dos EUA para dezembro, olhando a probabilidade de mercado. Mas estamos aguardando os dados até lá", complementou.

Nas negociações desta segunda, como de costume, os investidores voltam suas atenções para o Boletim Focus, que atualiza projeções de inflação, juros e crescimento e costuma balizar as expectativas do mercado.

Na semana passada, pela primeira vez, os economistas passaram a prever inflação abaixo do teto da meta para o final de 2025. No novo boletim, o mercado reduziu ainda mais o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao mudar a projeção de 4,46% para 4,45% até o fim deste ano.

Outra novidade é que os analistas reduziram também as projeções para a Selic, a taxa básica de juros, em 2026. Para 2025, a projeção ficou em 15%, enquanto para o ano a estimava é de 12% ante 12,15%.

Outro destaque na agenda econômica do Brasil é a arrecadação federal de outubro, que será divulgada às 11h pela Receita Federal.

O mercado também está de olho na participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no almoço anual dos dirigentes de bancos da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), às 12h. Eles buscam pistas de quando a taxa de juros começará a cair.

Além da agenda econômica, os investidores monitoram os desdobramentos da retirada de tarifas pelos Estados Unidos sobre mais de 200 produtos brasileiros. Mesmo com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no último sábado, não há sinais, por enquanto, de que o presidente Donald Trump reveja sua decisão.