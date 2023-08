Ibovespa hoje: bolsa cai com exterior após dois dias de recuperação; Vale puxa queda

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, 24, após dois dias de forte recuperação. O movimento é puxado pelas ações da Vale, com o maior peso do índice. A mineradora acompanha a queda do minério de ferro na China. A Petrobras, que puxou a alta de ontem, depois de ter recebido recomendações de compra do BTG e BofA, volta a subir nesta quinta, reduzindo as perdas do índice.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 1,02%, 106.922 pontos

O tom negativo do mercado brasileiro acompanha as perdas das bolsas americanas, onde investidores repercutem dados ainda fortes da atividade local. Divulgados nesta quinta, os pedidos de seguro desemprego saiu menor que o esperado e o de bens duráveis superou as estimativas.

"Os números ainda podem atrapalhar o controle de inflação, o que alimenta a expectativa por novas altas de juros nos Estados Unidos", disse o analista Marco Monteiro.

Investidores também reagem positivamente ao balanço da Nvidia. A empresa, que é o maior símbolo da ascensão da inteligência artificial, voltou a surpreender. Os papéis, que já vinham de forte alta acumulada na semana, sobem pouco mais de 1%.

Uma das grandes expectativas do mercado era se a empresa conseguiria cumprir o guidance de US$ 11 bilhões de receita para o trimestre. A meta era considerada ousada, tendo em vista que seu faturamento no trimestre anterior ficou em R$ 7,2 bilhões. Mas a Nvidia superou com folga a barra, registrando US$ 13,51 bilhões de receita líquida. Seu lucro líquido foi de US$6,19 bilhões contra US$ 656 milhões no mesmo período do ano passado. O índice futuro de Nasdaq, onde a empresa é listada, sobe mais de 1% .

Maiores altas do Ibovespa

ALPA4: +3,41%

RAIZ4: + 1,11%

ELET6: + 1,10%

Maiores quedas do Ibovespa

AZUL4: - 4,75%

GOLL4: - 4,44%

VIIA3: - 3,68%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.