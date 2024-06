Ibovespa cai 13,8% e dá brecha para comprar ‘excelentes ações em promoção’

Mais um mês de unhas roídas para o investidor da bolsa. Em maio, o Ibovespa sofreu queda brusca de 13,8% em dólar. As perdas no índice foram destaque em todo o mercado e a bolsa brasileira recebeu o posto de performance mais desanimadora entre os países emergentes em 2024.

Fonte: Bloomberg

Segundo um levantamento do Trademap, 2024 está acumulando a pior trajetória do Ibovespa nos últimos 10 anos – excluindo 2020, que despencou pela pandemia.

Mas o objetivo não é te assustar com nenhum desses dados.

Pelo contrário: mesmo com inúmeras manchetes diárias que deixam o investidor de cabelo em pé, os analistas da Empiricus Research alertam que é hora de se acalmar e não desanimar.

A analista Larissa Quaresma defende que, em cenários como esse, em que os nervos estão à flor da pele, não é momento de tomar decisões erradas e vender ativos na baixa.

Esta é, na verdade, a oportunidade de investir em ações de qualidade a preços convidativos, que dificilmente são vistos no mercado:

“Este é um bom momento para acumular ações de excelentes empresas ‘na promoção’. Por que não podemos dar à bolsa brasileira uma nova chance?”, questiona Larissa.

Foi pensando nisso que os analistas selecionaram 10 ações consideradas as melhores para investir em junho. São companhias:

Sólidas;

Que crescem seus lucros mesmo em cenários adversos;

Têm capacidade de execução comprovada; e

Estão sendo negociadas abaixo do que de fato valem.

Ou seja: são ações prontas para “o que der e vier” e que podem capturar lucros atrativos em uma melhora do cenário (veja as 10 recomendações aqui).

AÇÕES BARATAS E DE QUALIDADE: VEJA OS MELHORES PAPÉIS GRATUITAMENTE

O que falta para a bolsa valorizar são esses dois ‘gatilhos’, defende analista

A verdade é que as recentes quedas da bolsa fizeram muitas ações ficarem baratas.

Considerando o múltiplo Preço sobre Lucro (P/L) – um dos mais utilizados no mercado para avaliar o patamar de preço dos ativos – o Ibovespa está sendo negociado abaixo da média histórica dos últimos 5 anos.

Segundo Larissa Quaresma, há dois principais fatores que podem impulsionar a bolsa brasileira daqui para frente:

Um cenário externo mais favorável, com dados de inflação e atividade mais fracos nos EUA; e Uma diminuição do ruído macroeconômico no cenário doméstico.

Para a analista, é importante estar bem posicionado para aproveitar essa eventual recuperação do Ibovespa.

Mas não basta investir em qualquer ação. Para se proteger e, ao mesmo tempo, estar preparado para uma possível melhora do mercado, é preciso comprar os ativos certos.

Esses ativos são aqueles que combinam bons fundamentos, fazem parte de setores sólidos e possuem algum gatilho de valorização. Segundo a equipe de análise, os principais segmentos para ficar de olho agora são:

Financeiro;

Energia elétrica;

Infraestrutura.

Eles têm um bom potencial defensivo e algumas ações desses setores se destacam na bolsa brasileira.

Não é à toa que, entre as 10 melhores ações para investir em junho, esses três segmentos ocupam os maiores pesos da carteira. Veja:

Fonte: Empiricus Research

Para te dar uma “palhinha” deste portfólio, uma das ações recomendadas é a Equatorial (EQTL3), do setor de energia elétrica.

Por atuar em um setor de necessidades básicas, os resultados da companhia são mais estáveis e resilientes. Além disso, a empresa tem uma gestão de extrema qualidade.

Mesmo com uma coleção de atributos positivos, as ações da Equatorial estão sendo negociadas abaixo da média histórica e não refletem o potencial da companhia. Portanto, este é um exemplo nítido de um excelente papel em promoção que deve ser comprado agora.

GRATUITO: CONHEÇA A TESE COMPLETA DE EQUATORIAL + 9 AÇÕES PARA INVESTIR EM JUNHO

Equatorial não é a única ação ‘na promoção’: analistas recomendam carteira completa em relatório gratuito

O recado é claro: mesmo com as recentes quedas do Ibovespa, é hora de investir em ações, especialmente as de alta qualidade.

Para ajudar o investidor nessa seleção, a Empiricus Research, casa de análise que faz parte do grupo BTG, produziu uma carteira com as 10 melhores ações para investir em junho.

E boa notícia é que esse portfólio pode ser conferido de graça.

Você agora já conhece um dos papéis dessa carteira, a Equatorial. Mas se tem uma coisa que cenários difíceis como o atual provam é a importância de diversificar seus ativos.

Além de explicar a tese completa da elétrica, a carteira recomenda outras 9 ações, de diferentes segmentos, para investir agora. E nem um centavo será cobrado para conhecer esses papéis.

Basta clicar neste link ou no botão abaixo para ter acesso ao top 10 ações de junho:

CARTEIRA GRATUITA: ESTAS SÃO AS 10 MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR AGORA

