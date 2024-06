Membros do BTS aparecem juntos em imagem, após dispensa de Jin do exército sul-coreano

Os integrantes do grupo de K-pop BTS se reuniram para uma foto após Jin ser liberado do serviço militar. A imagem foi compartilhada por Namjoon, conhecido no grupo como RM, na madrugada deste sábado, 15.

Em 2023, o grupo sul-coreano "pausou" suas atividades para cumprir o serviço militar obrigatório. Todos os membros assinaram um contrato que prevê o retorno do grupo em 2025, após cumprirem suas obrigações militares.

Na Coreia do Sul, é obrigatório que todos os homens sirvam nas forças armadas por um período de aproximadamente 18 a 21 meses.

Na foto postada no perfil de Namjoon no Instagram, aparecem juntos Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V, e Jungkook. Além da foto do grupo, RM também compartilhou uma imagem ao lado de Jin ainda trajando o uniforme militar.

Jin, que está em serviço desde junho de 2023, é o primeiro membro do BTS a ser dispensado. SUGA, 30 anos, será o último, com previsão de término do serviço militar em 2025. O próximo a ser dispensado será J-Hope, 30 anos, em outubro deste ano.