Quanto rende R$ 50 mil na poupança? E em outros investimentos?

Investir é uma das melhores formas de fazer seu dinheiro crescer ao longo do tempo. A poupança é uma das formas mais tradicionais de investimento no Brasil, mas será que é a melhor opção?

Vamos analisar quanto rende R$ 50 mil na poupança e comparar com outros investimentos para ajudar você a tomar a melhor decisão financeira.

Quando a poupança foi criada no Brasil?

A caderneta de poupança foi criada no Brasil em 1861, durante o reinado de Dom Pedro II. O objetivo da criação foi incentivar a população a economizar e a criar o hábito de poupar. A Caixa Econômica Federal, fundada no mesmo ano, foi a primeira instituição a oferecer contas de poupança. Desde então, a poupança se tornou uma das formas mais tradicionais e populares de investimento no país, sendo amplamente utilizada por brasileiros de todas as classes sociais.

Quanto rende R$ 50 mil na poupança?

A poupança é conhecida por ser um investimento seguro, mas com rentabilidade relativamente baixa. Em 2024, a regra de rendimento da poupança é de 70% da taxa Selic mais a Taxa Referencial (TR). Com a Selic a 10,5% ao ano e a TR a 0%, o rendimento anual da poupança pode ser calculado da seguinte forma:

Rendimento da Poupança: 70% da Selic: 0,70 * 10,5% = 7,35%

TR anual: 0%

Rendimento total anual: 7,35%

Portanto, o rendimento de R$ 50 mil na poupança em um ano seria:

R$ 50.000 * 7,35% = R$ 3.675

Outras opções de investimento

Além da poupança, existem outras opções de investimento que podem oferecer rendimentos superiores. Vamos comparar algumas delas:

cdb (certificado de depósito bancário)

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Um CDB que pague 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) pode render mais do que a poupança. Considerando uma taxa CDI de 11% ao ano:

Rendimento do CDB: 100% do CDI: 11%

Rendimento bruto anual: R$ 50.000 * 11% = R$ 5.500

Após desconto do Imposto de Renda (15% para prazos acima de 720 dias):

Rendimento líquido anual: R$ 5.500 - (R$ 5.500 * 15%) = R$ 4.675

Tesouro direto

O Tesouro Direto oferece diversas opções de investimento com rentabilidade superior à poupança. Vamos considerar o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+.

Tesouro Selic: Rendimento anual: 10,5% (taxa Selic)

Rendimento bruto anual: R$ 50.000 * 10,5% = R$ 5.250

Rendimento líquido anual (após IR de 15%): R$ 5.250 - (R$ 5.250 * 15%) = R$ 4.462,50 Tesouro IPCA+: Supomos uma taxa de IPCA + 5% ao ano e um IPCA de 4% ao ano:

Rendimento anual: 4% + 5% = 9%

Rendimento bruto anual: R$ 50.000 * 9% = R$ 4.500

Rendimento líquido anual (após IR de 15%): R$ 4.500 - (R$ 4.500 * 15%) = R$ 3.825

Comparando os rendimentos

Poupança : R$ 3.675

: R$ 3.675 CDB (100% do CDI) : R$ 4.675

: R$ 4.675 Tesouro Selic : R$ 4.462,50

: R$ 4.462,50 Tesouro IPCA+: R$ 3.825

Por que é importante você saber sobre poupança

Enquanto a poupança oferece segurança, seu rendimento é menor comparado a outras opções de investimento como CDBs e Tesouro Direto. Considerar diversificar seus investimentos pode ser uma estratégia mais eficaz para maximizar seus ganhos. Para mais informações sobre investimentos e finanças pessoais, visite a seção de investimentos da Revista Exame.