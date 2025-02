Ibovespa oscila em meio a preocupação com inflação e riscos fiscais

O Ibovespa oscila nesta segunda-feira, 24. Investidores aguardam os balanços de empresas listadas e as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se apresentam em eventos hoje.

Lula participa de um evento da indústria naval no Rio Grande do Sul nesta manhã. Haddad, por sua vez, participa às 14h de um evento na B3 sobre PPPs e concessões.

Nesta segunda, o Boletim Focus voltou a mostrar projeções mais altas de inflação, agora em 5,65% neste ano e 4,40% em 2026.

A última semana de fevereiro ainda é de agenda esvaziada, mas indicadores de inflação no Brasil e nos Estados Unidos podem impactar os mercados aqui e lá fora.

Ibovespa hoje:

IBOV: -0,19%, aos 126.883, pontos

-0,19%, aos 126.883, pontos Dólar: -0,25%, a R$ 5,7196

Balanços

A companhia aérea Azul divulgou há pouco seus números de 2024. A empresa fechou o quarto trimestre com um prejuízo líquido de R$ 3,9 bilhões, revertendo o lucro de R$ 403 milhões do mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as perdas foram de R$ 8,2 bilhões, ante um prejuízo líquido de R$ 700 milhões em 2023.

Apesar da perda, as ações subiam 5,51% perto das 10h40.

Hoje, MRV, Alpargatas, Vibra, Isa Energia, Auren e 3Tentos divulgam seus balanço no pós mercado.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.