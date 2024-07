Ibovespa abre em queda puxado por Vale (VALE3)

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 23, em queda de 0,49% aos 127.234 pontos. O principal índice acionário da B3 reflete a desvalorização da Vale (VALE3), que cai mais de 1%, devido aos contratos futuros do minério de ferro para setembro — os mais negociados na bolsa de Dalian — que encerram a sessão com queda de 3,43%, a 774,5 yuans (US$ 106,47) a tonelada.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,49% aos 127.234 pontos

A perda da commodity é reflexo da fraca demanda da China e a ausência de políticas de incentivo ao setor imobiliário no país. O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou na segunda-feira, 22, a redução da taxa de juro de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de cinco anos, de 3,95% para 3,85% ao ano. Já a taxa de referência de um ano foi reduzida de 3,45% para 3,35% ao ano. A última vez que houve alteração na LPR foi em fevereiro deste ano, enquanto a taxa de um ano não mudava desde agosto de 2023.

A entidade financeira ainda diminuiu a taxa de recompra reversa para sete dias, de 1,8% para 1,7%, um ajuste que não acontecia desde agosto de 2023, quando foi reduzida de 1,9% para 1,8%. O propósito dessa ação, conforme o PBoC, é "expandir o apoio financeiro à economia real". Entretanto, apesar do corte de juros inesperado, o mercado avalia que é necessário um corte maior para recuperar a economia do país. Com isso, investidores chineses seguem frustrados diante de ausências de medidas econômicas maiores para impulsionar o país.

Na semana passada, o país asiático reportou um crescimento aquém do esperado. O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 4,7% no segundo trimestre de 2024 na comparação anual, enquanto a previsão era de +5,1%. Segundo o ING, a China precisará gastar mais para conseguir atingir a meta de crescimento de 5% do PIB ao final de 2024.

Dólar hoje

Nesta terça-feira, 23, o dólar sobe 0,47% a R$ 5,595. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,61%, a R$ 5,57.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, comenta que o dólar segue pressionado por causa de dois fatores: a valorização do iene e o temor fiscal local. “O iene vem despontando como um bom ativo quando referimos ao carry trade. Tal valorização da moeda japonesa acaba minando os ganhos de moedas emergentes devido ao cruzamento de carry.”

Já no cenário local, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou ontem o 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, em que foi confirmada a tão aguardada oficialização da contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 — antecipada na última quinta-feira, 18, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Entretanto, segundo Riauba, ainda há incertezas fiscais no mercado, que podem colaborar para a depreciação do real.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.