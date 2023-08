Ibovespa hoje: bolsa recua com corte de juro na China e negociação por arcabouço no radar

O Ibovespa volta a cair nesta segunda-feira, 21, sem conseguir acompanhar a recuperação das bolsas internacionais. Ações da Vale e Petrobras avançam em linha com a valorização de commodities, reduzindo parte das perdas do índice. Do lado positivo, investidores repercutem a decisão de política monetária do Banco Popular da China. Mas o alto rendimento dos títulos ainda preocupa, especialmente do de dez anos, que segue perto da máxima em mais de uma década. Na semana passada, o rali dos títulos do Tesouro americano provocou perdas em mercados do mundo inteiro. Após ter quebrado a sequência negativa na última sessão, o Ibovespa registra sua 14ª queda dos últimos 15 pregões.

Ibovespa: - 0,52%, 114.804 pontos

A taxa básica de referência para empréstimos de um ano foi derrubada na China em 0,10 ponto percentual para 3,45%, enquanto o mercado esperava por um corte para 3,40%. A taxa de cinco anos, referência para empréstimos hipotecários, se manteve inalterada em 4,2% ante projeção de queda para 4,05%. A postura mais branda do Banco Central da China provoca efeitos dúbios dos mercados internacionais. Ainda que o estímulo adicional contribua com a valorização de commodities nesta segunda, o efeito sobre as bolsas asiáticas foram negativos, com os índices de Xangai e Hong Kong fechando em queda nesta madrugada.

"O corte de juros gera algum alívio, mas há um endividamento muito grande público e privado. Então o cenário chinês ainda é complicado", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call.

Internamente, investidores ainda seguem atentos às negociações para a aprovação do novo arcabouço fiscal. Políticos voltam a se reunir nesta segunda para viabilizar o projeto. O consenso no mercado é de que a proposta será aprovada ainda nesta semana. Qualquer decepção nessa frente, tende a pressionar o mercado negativamente. Havia alguma expectativa de avanço do projeto na última semana, mas supostos atritos entre a Câmara e o Executivo tornaram-se obstáculo para o avanço da pauta.

Maiores altas do Ibovespa

MGLU3: +1,33%

VIIA3: +1,19%

PETZ3: + 0,94%

Maiores quedas do Ibovespa

ALPA4: - 2,89%

COGN3: - 2,89%

ARZZ3: - 2,60%

