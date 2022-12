Ibovespa hoje: bolsa tem forte alta na expectativa de PEC mais enxuta na Câmara

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 20, com investidores atentos às negociações da PEC da Transição na Câmara. A alta, sustentada pelas expectativas de que o texto seja desidratado, destoa do ambiente de maior cautela no mercado internacional .

Ibovespa: + 2,02%, 106.859

A proposta já foi aprovada pelo Senado e prevê a expansão do teto de gastos por dois para acomodar os gastos com o Bolsa Família. Mas líderes da Câmara, segundo o G1, têm insistido na redução do período de dois para um ano.

A possibilidade, que representaria a metade do impacto fiscal aprovado pelo Senado, tem animado investidores. Além da forte alta da bolsa, a queda do dólar e dos juros futuros nesta manhã refletem o maior otimismo do mercado local.

Dólar: - 1,05%, R$ 5,254

Empresas ligadas à atividade interna são as que mais sobem nesta manhã na bolsa, com investidores precificando um cenário de juros mais baixo para frente. Isso porque, na percepção do mercado, o fiscal de uma PEC mais enxuta reduziria a pressão para que Banco Central mantivesse suas taxas elevadas por mais tempo. Apostas de que a Selic teria que voltar a subir no ano que vem são desmontadas neste pregão.

"A PEC, que [inicialmente] previa gastos por quatro anos, caiu para dois e, possivelmente, poderá ser desidratada para um ano, faz com que o mercado se anime", disse o analista e co-fundador da Escola de Investimentos, Rodrigo Cohen. "Isso facilita o crédito."

Composto por empresas de menor valor de mercado e mais dependentes da economia local, o índice Small Caps, chega a subir mais de 3% neste pregão. Dentro do Ibovespa são as varejistas que roubam a cena, com altas superiores a 5%. Todas as ações do índice sobem.

Small Caps: + 3,35%

Via (VIIA3): + 8,11%

Americanas (AMER3): + 7,85%

O movimento desta terça ocorre em continuidade ao do ínicio da semana. O Ibovespa fechou o último pregão em alta de 1,83%, após o STF considerar inconstiucional o orçamento secreto.

A medida alimentou as expectativas de que, sem a moeda de troca (o orçamento secreto), o PT tivesse maior resistência à PEC na Câmara. O futuro ministro Casa Civil, Rui Costa, ainda considera a PEC como opção principal para viabilizar a manutenção do aumento do Bolsa Família. Mas segue na mesa a "alternativa Gilmar Mendes", que deu o aval para o gasto com o programa ser arcado com créditos extraordinários em 2023. Ainda assim, o impacto fiscal seria menor do que o previsto pela PEC que chegou do Senado.

"A bolsa tem subido forte desde ontem, puxando o varejo. Isso mostra a expectativa de desidratação da PEC de dois para um ano. Está um jogo de xadrez entre a Câmara e o novo governo", avliou Lucas Mastromonico, operador de renda variável da B.Side Investimentos.

Em Brasília, as negociações para a aprovação da PEC continuam. Nesta terça, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva colocou em jogo seu futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira.