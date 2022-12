STF forma maioria para derrubar o orçamento secreto

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira, 19, a favor de considerar a inconstitucionalidade das emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Até agora, o placar tem seis votos favoráveis à derrubada do mecanismo e outros quatro pela manutenção do modelo, estes desde que sejam adotados critérios mais transparentes na distribuição dos recursos.

O Supremo retomou o julgamento nesta segunda-feira. O primeiro voto foi do ministro Ricardo Lewandowski. Ele afirmou que, apesar dos esforços, o Congresso Nacional não conseguiu se adequar às exigências de transparência para que a matéria seja considera constitucional e acompanhou a relatora. O voto consolidou a maioria para considerar que a falta de transparência do orçamento secreto viola a Constituição.

Na última sexta-feira, 16, o ministro sinalizou que iria considerar o projeto de resolução do orçamento secreto aprovado pelo Congresso em seu voto. Lewandowski disse que a proposta, que vai alterar o Regimento Comum do Congresso, "é um fato novo e deve ser considerado". O ministro Gilmar Mendes será o último a votar.

Acompanhe a transmissão ao vivo da votação do orçamento secreto:

Como cada ministro votou sobre o orçamento secreto

Até o momento, dos onze ministros do STF, votaram pela inconstitucionalidade do orçamento secreto:

Rosa Weber (relatora)

Edson Fachin

Luís Roberto Barroso

Luiz Fux

Cármen Lúcia

Ricardo Lewandowski

Votaram contra a inconstitucionalidade:

Alexandre de Moraes - o ministro argumentou que a aprovação de verbas orçamentárias é prerrogativa do Congresso, mas, apesar disso, votou para que ocorram mudanças que deem maior transparência ao uso das verbas;

Dias Toffoli;

Kassio Nunes Marques;

André Mendonça

O que é o orçamento secreto

O que ficou conhecido como "orçamento secreto" é na verdade uma nova modalidade de emendas parlamentares. Pelas emendas na modalidade RP9, o relator-geral do orçamento teve a partir de 2019 poderes ampliados, com a prerrogativa de incluir no orçamento a distribuição de recursos a alguns parlamentares, para que sejam usadas em obras e projetos que os congressistas acharem importantes.

A distribuição de recursos para emendas é legal, mas as críticas principais vêm em relação à falta de transparência das RP9, que têm gerado problemas de uso ineficiente dos recursos e maior margem a corrupção.

Primeiro porque, nesse modelo, o receptor das emendas é anônimo, de modo que não é possível saber qual deputado solicitou cada verba.

Além disso, as emendas têm sido usadas nos últimos anos como forma de comprar apoio de parlamentares no Congresso. Assim, recebe recurso do orçamento não necessariamente quem tem o melhor projeto, mas quem topou apoiar certa medida nas votações.

A troca política de apoio por votos e negociações nesse sentido são legais e faz parte do processo político até certo ponto, mas a falta de transparência é criticada porque parlamentares podem usar valiosos recursos do orçamento sem qualquer escrutínio - não só usando o dinheiro público em obras e projetos que não necessariamente são os melhores naquele momento, como abrindo espaço para eventuais desvios.

ESPECIAL NOVO GOVERNO: Disputa no Congresso mais influente desde a redemocratização definirá novo governo em 2023

Por fim, outro ponto em debate é o impacto do orçamento secreto na governabilidade e separação entre os poderes. Todo o processo ocorre diretamente no Legislativo, que ganhou mais poder em relação ao cenário antes das RP9, e hoje lida com bilhões do orçamento público sem ingerência do Executivo.

Anteriormente, era mais comum que parlamentares tivessem de negociar amplamente com o Executivo para obter recursos, diante do modelo presidencialista no Brasil. A situação têm feito analistas argumentarem que o Brasil, nesse modelo, pode estar já vivendo um "semiparlamentarismo", e que um presidente eleito terá pouca margem de manobra no Congresso para aprovar projetos se não ocorrerem mudanças.