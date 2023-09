Ibovespa agora: bolsa opera em alta com expectativa de juros no Brasil e EUA

O Ibovespa desta segunda-feira, 18, inicia a semana em meio à expectativa dos investidores com a política monetária nacional e internacional. Além da aguardada super-quarta, com as decisões no Brasil e nos Estados Unidos, os juros na China, Inglaterra e Japão também serão definidos.

“Não daria para imaginar um início de semana diferente, que é um mercado em compasso de espera. Mercado de juros, câmbio e até commodities, que estavam com uma dinâmica mais forte, hoje estão mais estáveis, pois é uma semana atípica”, aponta Jerson Zanlonrezi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

Outro indicador que está no radar do mercado é o Boletim Focus. Na semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vai bater o martelo sobre a taxa de juros brasileira, a projeção para a inflação oficial caiu de 4,93% para 4,86% em 2023. Um mês antes, a mediana era de 4,90%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,42%, aos 119.256 pontos.

“A melhora dos números divulgados pelo boletim consolida as apostas para que o BC prossiga com os cortes de 0,5 pontos percentuais da Selic. A decisão será divulgada nesta quarta, mesmo dia em que o mercado ficará sabendo qual será a direção que os EUA apontaram a sua trajetória de taxas de juros”, explica Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Escândalo na Evergrande

A semana começa com uma bomba para a Evergrande, após a polícia de Shenzhen, no sul da China, comunicar ter detido alguns funcionários da unidade de gestão de fortunas da incorporadora.

As ações da companhia chegaram a cair 26% na bolsa de Hog Kong, mas depois de recuperar parte das perdas, encerrou o pregão com queda de 1,61%. O movimento acendeu um alerta para os investidores da Vale (VALE3), segundo especialistas.

“Com essa queda da Evergrande, podemos ver impactos negativos em setores de materiais básicos, como Vale e CMIN3. O nosso termômetro é o índice futuro que está aberto, e temos uma alta de 0,12% - ficando no zero a zero -, então o impacto pode vir na Vale”, explica Marco Monteiro, analista CNPI da CM Capital.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta segunda-feira, a moeda americana cai 0,03% a R$ 4,871, com os investidores apreensivos aos anúncios dos bancos centrais mundiais. Na sexta, o dólar fechou em queda de 0,03%, cotado a R$ 4,871.

Maiores altas do Ibovespa

Braskem ( BRKM5 ) : +4,24%

Azul ( AZUL4 ) : +3,93%

IRB (IRBR3) : +3,77%

Maiores quedas do Ibovespa

Via ( VIIA3 ) : - 7,90%

Marfrig ( MRFG3 ) : - 3,17%

Vamos (VAMO3) : - 2,83%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.