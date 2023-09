Braskem salta na bolsa em meio a expectativas com Petrobras

As ações da Braskem (BRKM5) são o grande destaque de alta na bolsa nesta segunda-feira, 18, de olho nas movimentações em torno da venda do controle da empresa. No domingo, o colunista do O Globo Lauro Jardim noticiou que a Petrobras (PETR4), segunda maior acionista da petroquímica, escolheu a proposta feita pela Apollo Global e a Adnoc como a que mais se encaixa com seus interesses como sócia – e que, teria, inclusive, levado a decisão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em reação, os papéis da Braskem avançam quase 6% por volta das 14h – mesmo após as empresas reforçarem que nenhuma decisão está tomada. Em comunicado, a Petrobras afirmou que mantém o processo de due diligence (auditoria) na Braskem, que vai decidir sobre o desinvestimento ou aumento da participação da companhia no momento da venda das ações detidas pela Novonor (ex-Odebrecht).

Já a Novonor informou que “desde nossas últimas manifestações, até o presente momento, não houve qualquer evolução material ou vinculante nas discussões que vêm mantendo com as eventuais partes interessadas na aquisição de sua participação indireta na Braskem”.

O que está em jogo

Até o momento, a Novonor recebeu duas propostas para a venda de 50,1% no capital ordinário da Braskem. A primeira, de um consórcio formado pelo fundo americano Apollo e a petroleira de Abu Dhabi Adnoc. A segunda foi apresentada pela Unipar.

A Petrobras entra no jogo por ser a segunda maior acionistas e cocontroladora da empresa, com 47% das ações votantes. Com essa posição, a estatal tem direito de vender sua participação nas mesmas condições que a Novonor (tag along) ou direito de preferência caso queira adquirir as ações e aumentar sua participação. Embora não esteja confirmado, a expectativa é que a Petrobras mantenha a participação na Braskem. E ao continuar com 47% das ações votantes, a petroleira teria um grande peso na decisão de sua próxima sócia.