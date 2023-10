Ibovespa agora: bolsa opera em alta com dados do Brasil e EUA no radar

O Ibovespa desta terça-feira, 17, opera em leve alta. Por aqui, os investidores assimilam dados do serviço que vieram abaixo do esperado. Outros indicadores que podem pesar são dos Estados Unidos, acerca das vendas no varejo e produção industrial. Já no Oriente Médio, novos ataques de Israel à Palestina aumentam as tensões globais.

Por volta das 9h (horário de Brasília), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referentes ao mês de agosto. O volume de serviços caiu 0,9% na comparação com julho. O indicador ficou abaixo das projeções do mercado, que apontavam para uma alta de 0,4%. No acumulado do ano, todavia, o avanço foi de 4,1%.

Segundo o economista André Perfeito, os números apresentados não são algo a se desprezar. “Mas para avançar mais, o setor precisaria de outros impulsos que ainda não se concretizaram, como os efeitos defasados da queda da taxa de juro como um todo na economia. A queda não necessariamente é um número ruim, mas serve de alerta que falta ainda muito para a economia de fato deslanchar na esteira da elevação da massa salarial”, afirma.

Ibovespa agora

IBOV:+0,07%, aos 116.615 pontos.

Por outro lado, dados que ficaram além das expectativas foram das vendas no varejo dos EUA. Segundo o Departamento do Comércio, em setembro ocorreu uma alta de 0,7% frente ao mês anterior, totalizando US$ 704,9 bilhões. A expectativa era um avanço de 0,3%. No decorrer da manhã, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) ainda publicará dados referentes à produção industrial do mesmo mês.

E por falar nos EUA, o presidente Joe Biden decidiu viajar a Israel amanhã, 18. Segundo o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o democrata "vai ouvir o que o país necessita para defender seu povo enquanto trabalhamos com o Congresso para satisfazer essas necessidades”. No mercado, investidores têm traçado diversos cenários, com o mais pessimista apontando para a entrada do Irã no conflito, devido aos ataques massivos israelenses contra a população e territórios da Palestina.

Em meio às apreensões com a guerra, o petróleo opera com leve alta. O barril do Brent sobe 0,51%, sendo negociado a US$ 90,11. Já o WTI tem alta de 0,55%, cotado a US$ 85,73. No mesmo embalo de alta, o minério de ferro subiu 2,12% na bolsa de Dalian, com a tonelada negociada a 866 ienes (aproximadamente US$ 118,38).

Por fim, vale mencionar que na última noite a Petrobras (PETR4) informou ter batido recorde de produção no terceiro trimestre, alcançando a marca de e 3,98 milhões de barris de óleo equivalente por dia — 7,8% acima do segundo trimestre.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta terça, a moeda americana caiu 1,01%, a R$ 5,037. Na última segunda, o dólar fechou em queda de 1,01%, cotado a R$ 5,037.

Maiores altas do Ibovespa

MRV ( MRVE3 ): +1,67%

Braskem ( BRKM5 ): +1,55%

Embraer (EMBR3): +1,51%

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar ( PCAR3 ) : -3,75%

Cielo ( CIEL3 ) : -3,03%

CVC (CVCB3) : -2,94%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.