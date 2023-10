Petrobras (PETR4) bate recorde de produção trimestral na história

A Petrobras (PETR4, PETR3) bateu recorde trimestral de produção operada de óleo e gás no terceiro trimestre deste ano. As plataformas da companhia atingiram a marca de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente por dia, 7,8% acima do segundo trimestre. A informação foi divulgada ao mercado nesta segunda-feira, 16, por meio de fato relevante.

Ainda de acordo o documento, a petroleira alcançou o recorde mensal de produção operada em setembro, com o volume de 4,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, 6,8% superior ao registrado em agosto. No mesmo mês, a companhia atingiu a marca de 3,43 milhões de barris de óleo por dia operado somente no pré-sal.

O resultado, segundo a Petrobras, se deve principalmente ao crescimento da produção em duas plataformas: Almirante Barroso, que opera no campo de Búzios, e P-71, no campo de Itapu – ambas no pré-sal da Bacia de Santos.

Além delas, as unidades Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador – que operam na Bacia de Campos – também foram destaques. Somado a boa operação nas plataformas, outro fator que contribui com o recorde foi o menor número de paradas para manutenção das plataformas no período.

A companhia também informa que está revisando seu guidance de produção de óleo e gás. O número será divulgado ao mercado no dia 9 de novembro deste ano, mesmo dia do resultado do terceiro trimestre da Petrobras.