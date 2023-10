GOL (GOLL4) estima prejuízo de R$ 0,70 por ação no 3º trimestre

A GOL (GOLL4) estima ter um prejuízo liquido de R$ 0,70 por ação no terceiro trimestre, de acordo com as projeções para o balanço do período divulgadas na noite de segunda-feira, 16. O resultado da companhia será divulgado no próximo dia 26.

A projeção da GOL para a margem Ebitda é de 25%,com aumento de 10% na receita unitária total e de 8% na demanda. A margem unitária por passageiro esperada é 6% maior na comparação anual., com aumento de 5% na oferta. A alavancagem foi de cerca de 4,9x dívida líquida/Ebitda.

Dinâmica de custos

O custo unitário excluindo combustível e aeronaves de carga deve aumentar em relação ao mesmo trimestre do ano passado, segundo a companhia. Maiores despesas com peças de estoque e custo de devolução de aeronaves prejudicaram os gastos.

Custos unitários com combustíveis, contudo, deve apresentar 24% de queda em relação ao mesmo período do ano passado devido à queda de 30% do preço da querosene. Na comparação anual, espara-se uma queda de 7% no custo unitário.