Ibovespa hoje: bolsa segue queda no exterior após alerta da FedEx sobre cenário macro

O Ibovespa cai nesta sexta-feira, 16, acompanhando mais um dia de perdas no mercado internacional. O maior pessimismo no exterior tem como pano de fundo os alertas emitidos pela FedEx na última noite.

Ibovespa: - 1,05%, 108.818 pontos

A empresa americana anunciou uma série de cortes de custos motivados pela piora da expectativa para a economia global. Entre as medidas, estiveram o fechamento de mais de 90 escritórios, adiamento de contratações e redução das operações aos domingos.

O plano de sobrevivência foi divulgado junto com os números preliminares do trimestre findo em agosto, classificados pela própria companhia como "decepcionantes". A FedEx ainda informou que, mesmo com "ações agressivas de corte de custos", "espera que as condições de negócios enfraqueçam ainda mais". As ações da FedEx desabam 22% na NYSE.

A perspectiva negativa de uma das maiores empresas de logística do mundo vai de encontro com os maiores temores do mercado financeiro: de que altas de juros para conter a inflação global provoquem danos significativos na economia.

Bolsas dos Estados Unidos abriram com mais de 1% de queda. Duras perdas também são sentidas pelos principais índices da Europa, após a divulgação da inflação ao consumidor da Zona do Euro, que subiu mais 0,6% para o mês de agosto, mantendo a alta de 9,1% no acumulado de 12 meses.

S&P 500 (EUA): - 1,20%

- 1,20% Nasdaq (EUA): - 1,44%

Ações em destaque

A Natura (NTCO3), que esteve entre os destaques de alta nos últimos pregões com mudanças estratégicas no radar, hoje, é a que lidera as perdas do Ibovespa. Mas as quedas do principal índice da B3 são generalizadas, com apenas 11 das 91 ações sendo negociadas em alta. Nas maiores quedas estão varejistas, companhias aéreas e de educação.