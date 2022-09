FedEx desaba 20% após anunciar fechamento de escritórios e redução de voos por cenário macro

O plano de sobrevivência anunciado pela FedEx para enfrentar próximos trimestres soaram o alerta do mercado para o que será do futuro da maior economia do mundo. As ações da companhia, uma das gigantes do setor de logística americano, desabam 20% no pré-mercado desta sexta-feira, 16, em reação às medidas divulgadas após o fechamento do último pregão.

Em documento enviado à SEC na véspera, o CEO da FedEx, Raj Subramaniam, admitiu que o resultado no trimestre findo em agosto saiu abaixo de suas expectativas e afirmou que está focado no corte de custos para enfrentar a piora esperado do cenário macroeconômico.

Os números preliminares divulgados pela FedEx apontaram para queda de 16% no lucro líquido por ação frente ao mesmo período do ano passado para US$ 3,44

"Os volumes globais caíram à medida que as tendências macroeconômicas pioraram significativamente no final do trimestre, tanto internacionalmente quanto nos Estados Unidos" afirmou.

O desempenho, resumiu Subramaniam, foi "decepcionante". "Estamos acelerando agressivamente os esforços de redução de custos e avaliando medidas adicionais para aumentar a produtividade, reduzir custos variáveis ​​e implementar iniciativas estruturais de redução de custos", disse.

Entre as medidas anunciadas pela direção estão a redução da frequência de voos, das horas trabalhadas por funcionário e das operações aos domingos. A FedEx também anunciou o fechamento de mais de 90 escritórios e adiamento da contratação de funcionários.

Apesar das mudanças, as expectativas da companhia são pessimistas para os próximos trimestres.