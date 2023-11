Ibovespa agora: bolsa opera aos 122 mil pontos com inflação estável nos EUA

É véspera de feriado, mas a bolsa brasileira opera a todo vapor. Nesta terça-feira, 14, o Ibovespa sobe com investidores de olho em dados do Brasil e, principalmente, dos Estados Unidos. Outros números que devem ficar no radar e impactar nas negociações são da Magazine Luiza (MGLU3), que apontou baixa contábil de R$ 830 milhões em seu balanço do terceiro trimestre.

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o volume de serviços prestados caiu 0,3% em setembro na comparação com agosto, na série com ajuste sazonal — as projeções apontavam para um aumento de 0,4%. Na comparação com setembro de 2022, houve recuo de 1,2%.

Ibovespa agora

IBOV: +1,67%, aos 122.418 pontos.

Outros dados que são aguardados pelos investidores são do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que foram divulgados às 10h30. O indicador ficou estável em outubro ante setembro (0,0%), abaixo das projeções que apontavam para alta de 0,1%. Já o núcleo, que não considera os preços de alimentos e energia, avançou 0,2% na comparação mensal, também abaixo do consenso do mercado, de avanço de 0,3%.

Na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 3,2% em outubro, desacelerando ante o aumento de 3,7% de setembro. Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 4% no mês passado, perdendo força em relação ao acréscimo de 4,1% de setembro. A expectativa pelo resultado se deve ao peso que esses indicadores têm para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Com os números abaixo das projeções, é esperado que se inicie o corte dos juros nos EUA.

E por falar em economia, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,1% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores. Segundo a Eurostat, na comparação anual, o indicador do bloco teve leve crescimento de 0,1% durante o período. Os números vieram em linha com as projeções. Diante disso, as bolsas europeias operam sem direção única na manhã, à espera dos números dos EUA.

De volta ao Brasil, o Magalu divulgou na noite de ontem, 13, o balanço do terceiro trimestre e surpreendeu o mercado. A varejista apontou uma baixa contábil de R$ 830 milhões de bonificações em transações comerciais. Considerando todos os ajustes para regularizar as incorreções, houve uma redução de R$ 322,1 milhões no patrimônio líquido da companhia. Hoje, a companhia amarga a maior queda do Ibovespa, com baixa de quase 10%.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta terça, a moeda americana cai 0,20%, a R$ 4,898. Na segunda, o dólar fechou em baixa de 0,14%, cotado a R$ 4,908.

Maiores altas do Ibovespa

CSN ( CSNA3 ): +4,51%

Azul ( AZUL4 ) : +4,35%

Natura (NTCO3): +3,31%

Maiores quedas do Ibovespa

Magazine Luiza ( MGLU3 ): -9,83%

Taesa ( TAEE11 ) : -0,25%

JBS (JBSS3) : -1,11%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.