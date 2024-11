Ibovespa opera próximo à estabilidade de olho em pacote fiscal; leilão de dólar é cancelado

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 13, próximo à estabilidade, com investidores ainda no aguardo do anúncio do pacote de medidas fiscais. Desde o início do mês, o mercado vive em grande expectativa para saber onde e quanto dos gastos serão cortados.

Ibovespa hoje: +0,11% aos 127.842 pontos

Entre as mudanças avaliadas até então pelo governo estão o seguro-desemprego e o abono salarial, gastos que mais crescem depois da Previdência Social e do Benefício da Prestação continuada (BPC).

A inclusão do Ministério da Defesa no pacote de corte de gastos será definida nesta quarta-feira, em reunião entre o ministro José Mucio, oficiais e técnicos da equipe econômica, informou nesta noite o Ministério da Fazenda. O encontro ocorre pela manhã, no Ministério da Defesa.

Há três semanas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta negociar as medidas de contenção de custos, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal, além de reforcar a credibilidade quanto à sustentabilidade da dívida pública.

As tensões fiscais, no entanto, pressionam o preço dos ativos, incluindo o dólar, além da bolsa. Para tentar conter a alta da moeda americana, o Banco Central (BC) anunciou ontem que faria hoje pela manhã um leilão de linha com compromisso de recompra com valor máximo de até US$ 4 bilhões. A operação seria o primeiro leilão de linha realizado pelo BC desde janeiro de 2023.

Entretanto, o BC em nota comunicou que o leilão foi cancelado por problemas operacionais. "Assim que estes problemas estiverem solucionados, será publicado um novo comunicado de leilão", informou.

Dólar hoje

O dólar comercial opera com queda de 0,78%, sendo negociado a R$ 5,725. Na última sessão, a moeda fechou próximo à estabilidade em 0,01%, a R$ 5,77.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

