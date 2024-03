Ibovespa agora: bolsa opera em alta com dados da inflação no Brasil e EUA

O Ibovespa desta terça-feira, 12, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,80%, aos 127.175 pontos. A sessão de hoje será embalada pelos dados da inflação, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Junto a isso, a Petrobras (PETR4) continua a movimentar o índice com novos desdobramentos depois da história dos dividendos extraordinários retidos.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) de fevereiro e mostrou um avanço de 0,83%. O resultado superou o consenso de mercado, que apontava para uma variação de 0,78%, mas ficou levemente abaixo do contabilizado no mesmo mês de 2023, que ficou em 0,84%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,50%.

Na avaliação de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, no contexto do indicador, observa-se uma aceleração nos serviços, mas o índice subjacente, que exclui componentes mais voláteis, desacelerou de 0,76 para 0,44. “A difusão - medida que indica quantos itens variaram ao mesmo tempo - passou de 65 para 67. Esses dados são relevantes para uma análise mais aprofundada da situação econômica. É provável que o Banco Central mantenha sua política de cortes de 0,5 neste mês, seguindo um ritmo de redução gradual a cada duas reuniões.”

Ibovespa agora

IBOV: +0,80%, aos 127.175 pontos.

Outro dado inflacionário do dia vem dos EUA. Por lá, o Departamento do Trabalho apontou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em fevereiro ante o mês anterior. O resultado ficou em linha com as projeções do mercado. Já o núcleo do indicador, avançou 0,4% na comparação mensal, e 3,2% na anual. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, destaca que a expectativa para a variação mensal do núcleo fosse de 0,3%, o que fez com que tenham sido três meses consecutivos em que a inflação americana ficou mais alta do que se antecipava.

No entanto, o especialista destaca que há sinais de que há uma pressão sobre os preços menos voláteis. “No mês passado, o que impulsionou o crescimento do núcleo dos preços foram os custos da habitação particular. Neste mês, o que impulsionou foram os preços dos carros usados. Uma possível explicação para essa reação mais branda do mercado a uma leitura inflacionária mais forte, pode estar no fato de que a cada mês se altera o que está pressionando a inflação americana.”



Diante desses números, seja os internos, quanto externos, os juros futuros rondam a estabilidade nesta manhã. Por volta das 10h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 tinha taxa de 9,860%, de 9,867% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 estava em 9,685%, de 9,705%, e o para janeiro de 2027 marcava 9,915%, de 9,935% no ajuste de segunda-feira. Nos EUA, o juro da T-note de dez anos caía a 4,089% (de 4,096%), e o do T-bond de 30 anos cedia para 4,246% (de 4,261%).

Por fim, a Petrobras segue balançando o índice brasileiro. Ontem, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, teve um encontro com o presidente Lula a fim de tratarem dos dividendos extraordinários. O chefe do Executivo, inclusive, chegou a criticar a política de remuneração dos acionistas da companhia em entrevista ao SBT. Nesta terça, porém, a notícia é de que o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, será o indicado do governo para o conselho da Petrobras. Na abertura do mercado, os papéis preferenciais subiam 2,89%.

Maiores altas do Ibovespa

Petz (PETZ3): +3,85%

Prio (PRIO3): +3,76%

Natura (NTCO3): +3,29%

Maiores quedas do Ibovespa

São Martinho (SMTO3): -1,39%

Yduqs (YDUQ3): -1,32%

Embraer (EMBR3): -1,13%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,21%, a R$ 4,968. Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,06%, cotado a R$4,978.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

