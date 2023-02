Ibovespa hoje: bolsa sobe com setor financeiro após balanço do BTG Pactual

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 13, puxado pelas ações do setor financeiro, que apresentam firmes altas. Quem lidera os ganhos é o BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame), com investidores reagindo positivamente ao balanço do quarto trimestre divulgado nesta manhã.

Ibovespa: + 0,89%, 109.011 pontos

+ 0,89%, 109.011 pontos BTG Pactual (BPAC11): + 5,06%

Mesmo com o impacto da Americanas nas provisões, o BTG fechou o ano com lucro líquido ajustado recorde, de R$ 8,3 bilhões. Itaú e Bradesco, com os maiores pesos do setor no índice, também sobem neste pregão.

Itaú (ITUB4): + 3,37%

Bradesco (BBDC4): + 3,39%

Além dos útlimos resultados da temporada de balanços, segue no radar dos investidores a rara entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que irá participar do programa Roda Viva desta noite. Entre os temas esperados estão o início do ciclo de corte de juros, metas de inflação e sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem tecido críticas sobre suas políticas à frente da autarquia.

"Teremos um Roda Viva importante, para não dizer 'emocionante'", comentou Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call. O mais provável, segundo o economista, é que Campos Neto confirme a sinalização de apoio à mudança das metas da inflação. "Isso pode aliviar a carga de juros e facilitar a vida para o Banco Central [bater a meta]."

No boletim Focus desta segunda, eocnomistas voltaram a revisar as projeções de inflação para cima, com o IPCA previsto para 2024 saltando de 3,93% para 4% e o para 2025 de 3,5% para 3,6%.

Nesta noite, Leonel Mattos, analista da StoneX, espera que Campos Neto comente sobre os critérios técnicos para a meta de inflação e Selic e se há a possibilidade de revisão de ambos. "Esse tema causa ansiedade no mercado e pode reduzir a credibilidade da instituição, visto que revisão seria originada de interesses políticos e não de aspectos técnicos", afirmou.

Para o Goldman Sachs, "não se justifica aumentar as metas de inflação no atual ambiente de política fiscal instável". "Metas de inflação mais altas não significam que as metas serão atingidas, nem taxas de juros mais baixas no curto prazo", afirmou o banco em relatório.

Altas e baixas da bolsa

Além do setor financeiro, frigoríficos figuram entre as maiores ganhos da sessão, com BRF e JBS liderando as altas do setor.

JBS (JBSS3): + 3,50%

BRF (BRFS3): + 5,61%

Já as ações do Carrefour, que irá apresentar seu resultado trimestral após o encerramento do pregão, são negociadas na ponta negativa, em queda de mais de 3%. As atenções para o balanço estarão com as despesas e com os efeitos da intergação com o BIG. Vale e Petrobras, com os maiores pesos do Ibovespa, também são negociadas no vermelho.