Ibovespa opera em ligeira alta de olho em novos dados da economia americana

O Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 12, ligeiramente em alta. O tom de otimismo na véspera, devido ao Índice de Preços ao Consumidor de junho (CPI, na sigla em inglês) abaixo do esperado, foi reduzido no pregão de hoje devido à divulgação hoje do Índice de Preços ao Produtor de junho (PPI), que veio acima das expectativas.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,20% aos 128.554 pontos

Ontem, o Departamento de Estatísticas do Trabalho divulgou que o CPI de junho recuou 0,1%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,1%. Nos últimos 12 meses até junho, o índice ficou em 3%, frente às estimativas de uma alta anual de 3,1%. O dado animou investidores, que passaram a precificar três cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) ainda neste ano.

Entretanto, hoje, o mesmo órgão divulgou que o PPI, conhecida como a inflação do produtor, subiu 0,2% em junho na comparação mensal, maior do que a esperada pelo consenso LSEG, que previa um PPI de 0,1%. Na comparação com junho de 2023, o índice avançou 2,6%, o mais alto desde março de 2023, enquanto as projeções apontavam para uma alta de 2,3%.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, o PPI deixa investidores novamente em alerta com relação ao desempenho da inflação no país ao acreditar que o Fed possa demorar mais de tempo para criar um nível maior de confiança na estabilização de preços dos EUA antes de iniciar o seu processo de cortes de juros.

Apesar do PPI poder diminuir o clima otimista, Mattos explica que há outro setor que pesa mais na decisão do Fed do que a inflação de produtores. “O próprio Federal Reserve quando comenta a necessidade de ter um grau de segurança mais elevado na estabilização inflacionária, relaciona mais aos preços de serviços.”

Entretanto, o que pode acontecer, segundo Mattos, é que um PPI mais alto pode indicar que o Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), métrica favorita do Fed para inflação, também virá mais alto daqui a duas semanas. Isso porque o PPI tem alguns componentes, como serviços financeiros e serviços médicos, que alimentam o PCE.

Radar político

De olho na agenda dos políticos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), participa agora pela manhã de uma sabatina no congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Em suas respostas, Haddad comenta sobre o sistema tributário brasileiro, dizendo que defende uma estratégia de longo prazo para diminuir o imposto dos pobres no Brasil e tributar os ricos. “Acredito que temos outras formas de tornar mais justo o sistema tributário no Brasil, sem aumentar a carga.”

O ministro também defendeu a necessidade de paciência para colocar a situação fiscal do Brasil em ordem, mas disse que o governo considera uma "obsessão" organizar as contas. Sobre a reforma tributária, Haddad comemorou o resultado na Câmara e disse ter “certeza que vamos aprovar a reforma no Senado [...] Conversei com Pacheco e combinamos de tentar ajustar o texto apresentado por ele.”

Radar corporativo

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2024 (2T24) teve início ontem, nos Estados Unidos. Hoje, o mercado repercute a divulgação dos resultados do Citigroup (CTGP34), JPMorgan (JPMC34), Wells Fargo (WFCO34) e BNY Mellon (BONY34).

Dólar hoje

Nesta sexta-feira, 12, o dólar opera em alta de 0,36% a R$ 5,452. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 0,55%, a R$ 5,442.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.