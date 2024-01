Ibovespa abre com forte volatilidade; Petrobras (PETR4) sobe com petróleo

O Ibovespa iniciou as negociações desta sexta-feira, 12, em alta, mas opera com forte volatilidade. Após uma véspera marcada pelos resultados da inflação brasileira e americana, hoje novos dados vêm dos Estados Unidos e podem dar pistas de como a política monetária será conduzida por lá. Outros números que vão mexer com os mercados globais vieram da China, durante a noite de ontem.

No pregão de hoje, as expectativas se dão com os números de dezembro da inflação ao produtor dos EUA, o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), que serão publicados às 10h30 (horário de Brasília). O mercado espera que o indicador fique em 0,1%, com o núcleo a 1,9% na comparação anual. Ontem, a inflação ao consumidor (CPI) veio ligeiramente acima das expectativas, mas, ainda assim, investidores seguem apostando no corte de juros americanos ainda neste trimestre.

Ibovespa agora

IBOV: +0,08%, aos 130.754 pontos.

Outros dados que podem impactar os mercados — sobretudo o brasileiro — vieram da China. Na noite de ontem, o país divulgou o seu Índice de Preço ao Consumidor (CPI), que encerrou 2023 com uma contração de 0,3%, e teve um recuo de 2,7% na inflação ao produtor. Por outro lado, a balança comercial chinesa mostrou que o saldo de dezembro encerrou o ano com 20 bilhões acima do esperado, fechando em 540 bilhões de iuanes. As exportações do país tiveram alta anual de 2,3%, enquanto as importações subiram 0,2%.

E por falar em commodities, o petróleo volta a subir nesta sexta-feira, com o barril do Brent tendo alta de 2,73%. Na madrugada, o Mar Vermelho foi agitado por novos conflitos, com os EUA e o Reino Unido tendo desferido ataques aos rebeldes houthis no Iêmen. Diante disso, companhias como Petrobras (PETR4) sobe mais de 1% no pregão de hoje.

Por fim, fica no radar dos investidores os balanços dos grandes bancos americanos. A BlackRock iniciou a temporada do 4T23 surpreendendo: o banco teve resultado líquido de US$ 9,66 por ação e receita de US$ 4,63 bilhões. Entre os resultados que ainda serão divulgados nesta sexta-feira, destaque para os números do J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America (BofA) e Wells Fargo.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,0%, a R$ 4,874. Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,34%, cotado a R$ 4,875.

