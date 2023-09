Ibovespa agora: bolsa abre no azul com otimismo no exterior

O Ibovespa desta segunda-feira, 11, inicia o pregão acompanhando o ritmo positivo das bolsas internacionais. A agenda dos investidores nesta semana será marcada pela divulgação de dados da inflação dos Estados Unidos, incentivo da China ao mercado financeiro e IPCA no Brasil.

Na maior economia do mundo os números do índice de preços ao consumidor (CPI) e do índice de preços ao produtor (PPI) serão divulgados na quarta e na quinta-feira, respectivamente.

Segundo Jerson Zanlonrezi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, há uma perspectiva positiva no mercado em meio à proximidade da reunião de setembro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

“A secretária de tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que está cada vez mais confiante de que será possível conter a inflação sem grandes danos ao mercado de trabalho”, disse em Morning Call do banco.

Ibovespa agora

IBOV: +0,74%, aos 116.170 pontos.

Outro destaque desta semana é o incentivo econômico da China ao mercado de ações. Ontem, a fim de estimular o mercado de ações, o órgão regulador do país reduziu o risco que atribui ao investimento de companhias de seguros em ações de blue-chips e de tecnologia, além de fundos em investimento imobiliário.

“A China também está cortando o compulsório sobre a moeda estrangeira de 6% para 4%. Isso está gerando um ‘mini-rali’ do minério de ferro, que provavelmente dará uma ajuda no mercado hoje”, completa Zanlonrezi.

Diante disso, na Dalian Commodity Exchange o minério subiu 2,41%, a 851,50 iuanes (aproximadamente US$ 116,76). Outra commodity de destaque é o petróleo, que apesar de não estar em subindo, mantém-se acima dos US$ 90 0 barril.

Por fim, a semana também será recheada de dados macroeconômicos no Brasil. Amanhã, 12, será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de agosto; na quinta, o volume de serviços referentes ao mês de julho; e na sexta, dados das vendas do varejo.

Maiores altas do Ibovespa

EzTec ( EZTC3 ) : +2,59%

Cyrella ( CYRE3 ) : +2,43%

BB Seguridade (BBSE3) : +2,28%

Maiores quedas do Ibovespa

Marfrig ( MRFG3 ) : - 1,62%

Braskem ( BRKM5 ) : - 1,49%

Bradespar (BRAP4) : - 1,32%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.