Ibovespa hoje: inflação volta a sair abaixo do esperado nos EUA e bolsa engatilha 8ª alta seguida

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 11, seguindo o bom humor no mercado internacional por números da inflação americana abaixo das expectativas. Este é o oitavo pregão consecutivo de alta do índice.

Ibovespa: + 0,80%, 111.120 pontos

Nesta manhã, investidores repercutem, o Índice de Preços ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) de julho, que caiu de 11,3% para 9,8% no acumulado de 12 meses. O consenso era de queda para 10,4%.

O dado, que vai de encontro com a queda da do Índice de Preço ao Consumidor (CPI) divulgado na véspera, alimenta as esperanças de que pior da inflação americana já ficou para trás.

"A grande esperança é a de que a inflação comece a cair. O PPI foi um dado muito bom para o mercado, na sequência do CPI de ontem. Isso ajuda a colocar mais força no rali que vimos ontem", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call. "Com o CPI de ontem e o PPI de hoje, o caminho está sacramentado para o Fed subir os juros em 0,50 ponto percentual em setembro."

No mercado de juros dos Estados Unidos, a probabilidade de alta de 0,50 p.p. passou a ser precificada de cerca de 60% para 65%, após os dados do PPI. Ontem, antes do CPI, a probabilidade era de 30% contra 70% de uma alta de 0,75 p.p. para entre 3% e 3,25%.

O PPÌ desta manhã também ajudou as bolsas internacionais se firmarem em campo positivo. Os índices americanos, que mostravam maior cautela no início do dia depois de terem disparado na véspera, chegam a subir quase 1%. Já as bolsas europeias apagaram as perdas.

S&P 500 (EUA): + 0,74%

+ 0,74% Nasdaq (EUA): + 0,77%

+ 0,77% Stoxx 600 (Europa): - 0,06%

Ações em destaque

Por aqui, o dia também é de reação à série de balanços divulgados entre a noite de ontem e esta manhã -- e expectativa pelos que vão vir.

As ações da Minerva saltam mais de 6%, após o lucro da empresa ter disparado 264% no segundo trimestre para R$ 424,7 milhões. A receita da companhia cresceu 34,7% na comparação anual para R$ 8,5 bilhões. A reação é exatamente oposta à sobre as ações da BRF.

A companhia dona das marcas Sadia e Perdigão desaba mais de 7%, após ter aumentado seu prejuízo líquido em 94,9% para R$ 468 milhões. Nas maiores quedas ainda estão as ações da Equatorial, MRV e Petz, que também divulgaram balanço na última noite.

Na ponta positiva, o Banco do Brasil salta mais de 5%, na vice-liderança do Ibovespa. O BB, que foi o último entre os grandes bancos a apresentar resultado, teve lucro líquido de R$ 7,8 bilhões, 55% a mais do que no segundo trimestre de 2021.