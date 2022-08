Minerva (BEEF3) dispara 6% após balanço do 2º tri; vale investir?

As ações da Minerva (BEEF3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta quinta-feira, 11, e disparam 6% em reação ao balanço do segundo trimestre da companhia, apresentado na véspera.

O período foi de fortes ganhos para a Minerva, que teve um aumento de 263,8% no lucro líquido, de R$ 424 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), principal indicador de caixa operacional, alcançou o patamar recorde de R$ 778 milhões no segundo trimestre, alta de 43% na base anual.

Para os analistas do Bank of America (BofA), a receita líquida de R$ 8,5 bilhões foi o destaque da companhia, com R$ 4,2 bilhões deste resultado sendo impulsionadas por receitas internacionais.

“O resultado superou nossa estimativa em 21% e avançou 24% na comparação anual”, afirmaram. O balanço levou o BofA a elevar o preço-alvo para as ações de R$ 14,5 para R$ 16. O valor representa um potencial de valorização (upside) de 24% frente ao fechamento do último pregão em R$ 12,83.

Ainda assim, a recomendação do banco para os papéis é neutra. “Apesar de melhorar o impulso dos lucros, vemos desafios para a Minerva na Argentina. Preferimos pares mais diversificados com avaliação semelhante”, afirmam.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

O Itaú BBA, por outro lado, destacou os ganhos na operação brasileira, que registrou um aumento de 46% na receita bruta e “melhorias sólidas nos volumes de exportação”.

“Os resultados nos fazem acreditar que está em andamento uma melhoria do ciclo do gado brasileiro, com potenciais ventos favoráveis ​​decorrentes de um ambiente de oferta de gado mais benigno à medida que nos aproximamos de 2023”, informa o relatório.

O BBA reiterou a recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 16 – upside de 24%.

Veja também