Ibovespa vira para alta em dia volátil com retaliações da China e da União Europeia aos EUA

Esta quarta-feira, 9, será mais um dia em que os mercados estarão atentos aos efeitos da escalada da guerra tarifária global.

Ibovespa abriu em leve queda de 0,01%, aos 123.915 pontos, às 10h17, em linha com os mercados internacionais. Às 11h15, no entanto, virou para a alta, subindo 0,35%. Na terça-feira, 8, o índice fechou com queda de 1,32%, aos 123.932 pontos. Já o dólar abriu em alta, No Brasil, oabriu em leve queda de 0,01%, aos 123.915 pontos, às 10h17, em linha com os mercados internacionais. Às 11h15, no entanto, virou para a alta, subindo 0,35%. Na terça-feira, 8, o índice fechou com queda de 1,32%, aos 123.932 pontos. Já o dólar abriu em alta, voltando a bater R$ 6.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,47%, aos 124.509 pontos

Dólar hoje: R$ 6,0737, alta de 1,03%

Inflação e vendas no varejo

Entre os indicadores divulgados nesta manhã, o destaque foi a desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo, que subiu 0,31% na primeira quadrissemana de abril, ante alta de 0,62% em março, segundo a Fipe. Já o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), da FGV, avançou de 0,44% para 0,46% no início de abril, com aceleração em três das sete capitais pesquisadas.

No comércio, as vendas no varejo cresceram 0,5% em fevereiro, voltando a bater recorde da série histórica iniciada em 2000, após quatro meses de estabilidade, segundo o IBGE.

Outro dado relevante foi o recuo de 0,12% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) em fevereiro, encerrando uma sequência de 12 altas mensais. O IPP acumula ganho de 9,41% em 12 meses.

O Banco Central também informou crescimento de 0,4% no saldo das operações de crédito em fevereiro, com estoque total de R$ 6,487 trilhões.

No radar

Ao longo do dia, os investidores aguardam a ata da reunião de março do Federal Reserve, às 15h, que pode dar pistas sobre os próximos passos da política monetária dos EUA.

Nesta manhã,o presidente da unidade do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que "é menos provável que o BC reduza juros diante das tarifas, dado seu impacto inflacionário, mesmo que a economia comece a se deteriorar."

No Brasil, o fluxo cambial semanal será divulgado às 14h30.

No radar político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reuniões com o presidente do Comsefaz e com integrantes do governo. À noite, os olhares se voltam para a China, com a divulgação do CPI e PPI de março, às 22h30.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais reagiram à escalada da guerra tarifária entre EUA e China. Na Ásia, os mercados fecharam em queda após a entrada em vigor das tarifas de 104% dos EUA sobre produtos importados da China.

No Japão, o Nikkei 225 caiu 3,93% e o Topix recuou 3,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 1,74% e já acumula desvalorização superior a 20% desde julho. Na contramão, Hong Kong teve desempenho positivo: o Hang Seng subiu 0,68%, impulsionado pelo índice de tecnologia, que avançou 2,64%. O chinês CSI 300, de Xangai, registrou alta de 0,99%.

Na Europa, os principais índices abriram em forte baixa, revertendo o movimento positivo da véspera. A baixa se acentuou após o anúncio da China, no começo da manhã, de que irá impor tarifas adicionais de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos.

O Stoxx 600, que reúne as maiores empresas do continente, recuava 3,55% por volta das 9h58 (horário de Brasília). Os principais índices nacionais também estavam em queda: o CAC 40 (França) caía 3,45%, o DAX (Alemanha) recuava 3,17% e o FTSE 100 (Reino Unido) tinha baixa de 2,78%.

Nos EUA, os índices futuros de Nova York também operam em queda após o anúncio da retaliação chinesa. O S&P500 caía 1,13% perto das 10h. O Dow Jones recuava 1,683 e o Nasdaq 100, 0,73%.