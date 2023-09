Ibovespa hoje: bolsa recua em volta de feriado puxado por ações da Vale

O Ibovespa cai na manhã desta sexta-feira, 8, incorporando parte do movimento negativo registado pelas bolsas internacionais na véspera, quando o mercado local esteve fechado em razão do feriado do Dia da Independência.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,61%, 115.282 pontos

Os principais índices de ações fecharam em queda na quinta-feira, 7, após dados do mercado de trabalho americano terem saído mais fortes que o previsto, alimentando as apostas de que o Federal Reserve (Fed) terá que voltar a subir os juros até o fim do ano para controlar os riscos de inflação nos Estados Unidos.

Tensões sino-americanas também seguem no radar, após Pequim ter proibido o uso iPhones por funcionários do governo chinês. As ações da Apple caíram 2,92% na última sessão.

No Brasil, a queda é puxada pelas ações da Vale (VALE3), altamente associada à economia chinesa, dado que a China é a maior consumidora de minério de ferro do mundo. Os papéis da mineradora, com o maior peso do Ibovespa, recuam perto de 2%.

Maiores altas do Ibovespa

HAPV3: + 1,59%

TIMS3: + 0,94%

YDUQ3: + 1,03%

Maiores quedas do Ibovespa

SUZB3: - 3,05%

CSNA3: - 2,71%

VIIA3: - 2,50%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.