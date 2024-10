Ibovespa opera em alta com ajuda de petróleo

O Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 7, em alta de 0,50% aos 132.437 pontos, com ajuda do petróleo. De olho na escalada do conflito no Oriente Médio, a commodity sobe mais de 1,5% no exterior, o que impulsiona Petrobras (PETR3; PETR4) em 0,80% e 0,82%, respectivamente (às 10h52).

No sábado, 5, o exército de Israel realizou novos ataques no Líbano durante a madrugada. As tensões se agravam ainda mais com as especulações sobre uma possível retaliação de Israel contra o Irã - apesar do presidente dos EUA, Joe Biden, desencorajar um ataque direto aos campos de petróleo iranianos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,50% aos 132.437 pontos

Eleições

No cenário doméstico, o mercado brasileiro repercute as eleições municipais e a balança de poder entre os partidos.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, as eleições estão começando a revelar um perfil de candidatos mais inclinados ao centro, o que agrada investidores que buscam estabilidade e previsibilidade.

"Esse movimento em direção ao centro gera expectativas de uma continuidade ou avanço de políticas econômicas mais moderadas e menos polarizadas, o que favorece um ambiente de negócios mais seguro para o mercado financeiro", afirma.

Focus

O dia também é marcado pela repercussão das novas perspectivas macroeconômicas do Boletim Focus, que elevaram de forma modesta a projeção da inflação para este ano, de 4,37% para 4,38%, mas manteve a projeção da inflação para 2025, 2026 e 2027 em: 3,97%, 3,60% e 3,50%, respectivamente.

A única estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) que foi alterada foi a de 2025, de 1,92% para 1,93%, assim como o câmbio, que subiu de R$ 5,35 para R$ 5,39 também em 2025.

Na semana

Mas, apesar do dia não ser tanto de agenda esvaziada, os movimentos mais importantes que podem ditar o tom da bolsa brasileira ocorrem ao longo da semana.

Amanhã, na terça-feira, 8, o mercado acompanhará a sabatina de Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a presidência do Banco Central. A sessão está marcada para às 10h, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Caso aprovado, a nomeação segue para confirmação em plenário do Senado.

Já na quarta-feira, 9, haverá a divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos EUA. Os últimos movimentos, como fala do presidente do BC americano, Jerome Powell, e um payroll bem acima do esperado, aumentaram significativamente as apostas para um corte de apenas 0,25 pontos-percentuais (p.p.) na próxima reunião.

No mesmo dia, os números do Índice de Preços Amplo ao Consumidor (IPCA) serão conhecidos no Brasil. Nos EUA, as atenções se voltam para o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), que serão divulgados na quinta-feira, 10.

Também na quinta, é a vez da ata do Banco Central Europeu (BCE) ser divulgada, além do início da temporada de balanços de bancos, com Wells Fargo, JPMorgan e BlackRock dando a largada.

Dólar hoje

O dólar comercial opera próximo à estabilidade com ligeira queda de 0,04%, sendo negociado a R$ 5,453. Na última sessão, a moeda havia cáido 0,33% a R$ 5,454.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, que reflete o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o aftermarket, entre 17h25 e 17h45. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 16h55.