Ibovespa agora: bolsa abre em alta e de olho no exterior

O Ibovespa desta quarta-feira, 6, iniciou o pregão em leve alta, apesar do mau humor dos mercados internacionais. Na véspera do feriado de Independência do Brasil, a agenda dos investidores está focada na alta dos juros dos Estados Unidos, contração econômica europeia e o avanço das commodities.

Na zona do euro, o Serviço de Estatística da União Europeia (Eurostat) apontou que as vendas no varejo tiveram queda anual de 1% e mensal de 0,2% - sinalizando uma contração da economia no velho continente.

Além disso, nesta quarta será divulgado o Livro Bege dos Estados Unidos, que trará os dados sobre as condições econômicas do país e será usado nas próximas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

“Estamos na reta final das falas dos membros do Fed, a partir de sábado começa o blackout - período de silêncio até a próxima reunião, no dia 20. Dessa forma, entre hoje e sexta, teremos um calendário cheio de membros fazendo comentários”, explica Arthur Mota, analista do BTG Pactual, durante o Morning Call do banco.

Ibovespa agora

IBOV: + 0,23%, aos 117.600 pontos.

Enquanto isso, as commodities também são destaque nas principais bolsas. Na véspera, o petróleo fechou com a sua maior cotação em dez meses, após o anúncio dos cortes de produção na Arábia Saudita e na Rússia. Já o minério de ferro ganhou fôlego com a divulgação de dados de infraestrutura da China, que podem reacender a demanda pelo metal.

“Setembro é, historicamente, um mês em que o minério sobe justamente por ser um período em que as construções estão a todo vapor. Por isso, pode acontecer de vermos esse movimento positivo”, pontua Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Já em cenário nacional, a Câmara aprovou na noite de ontem o programa Desenrola. Entre suas medidas, está a limitação a 100% o juro do cartão de crédito, que atualmente roda acima de 430%.

Maiores altas do Ibovespa

Hapvida ( HAPV3 ) : + 3,86%

Eneva ( ENEV3 ) : + 3,82%

Via (VIIA3) : + 2,56%

Maiores quedas do Ibovespa

Assaí ( ASAI3 ) : - 2,11%

Vamos ( VAMO3 ) : - 2,04%

BB Seguridade (BBSE3) : - 1,98%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.