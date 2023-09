Fim da crise imobiliária na China? Por que a Evergrande disparou 83% em Hong Kong

As ações da Evergrande subiram 82,86% na bolsa de Hong Kong nesta quarta-feira, 6. No mês, os papéis acumulam alta de 132%. Após ficarem suspensas por 17 meses, as ações da companhia voltaram a ser negociadas em agosto, quando tombaram mais 83,3%.

A forte valorização recente ocorre em meio a movimentações especulativas, tendo como pano de fundo o pagamento de uma dívida em dólar feito pela Country Garden, outra gigante do setor imobiliário da China que também vive um drama financeiro. As ações da Country Garden subiram 20,79%.

A Country Garden pagou US$ 22,5 milhões por dois títulos com o fim dos períodos de carência previstos para entre 5 e 6 de setembro após perderem a data inicial de pagamento, que era em 7 de agosto.

Pagamento alivia pressão, mas não apaga incertezas com o setor

Mesmo com o pagamento, a situação da Country Garden segue delicada, com seus títulos de dívida na casa dos centavos de dólar, próximo de 10% do valor de face. Os passivos da Country Garden totalizavam cerca de US$ 170 bilhões, no fim do ano passado.

Apesar do imbróglio atual envolvendo a sobrevivência da Country Garden, o elevado nível de endividamento do setor imobiliário chinês para entre as preocupações do mercado desde a quebra da Evergrande. A empresa, com passivo de US$ 344 bilhões, deixou de pagar seus credores em 2021 e segue respirando apenas por aparelhos. Em agosto, a empresa entrou com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos.

Apesar da recuperação das ações no curto prazo, os papéis da Evergrande acumulam queda de 60% no ano. Desde 2021, ainda antes de ser suspensa para negociação, os papéis da companhia já caíram 96%.