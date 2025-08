Ibovespa ignora tarifaço e abre em alta de mais de 1%

O Ibovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 6, e avançava 1,23% por volta das 10h40, aos 134.788 pontos. O movimento ocorre em meio à queda do dólar, que recuava 0,54%, cotado a R$ 5,4778 no mesmo horário.

Na véspera, o principal índice da bolsa brasileira fechou com leve alta de 0,14%, aos 133.151 pontos, enquanto os mercados americanos encerraram o dia no vermelho. O Dow Jones caiu 0,14%, o S&P 500 recuou 0,49% e o Nasdaq 100 teve baixa de 0,65%.

Nesta quarta, investidores acompanham os desdobramentos da entrada em vigor do novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. A medida, formalizada por ordem executiva do presidente Donald Trump, eleva em 50% as tarifas sobre 95 categorias de produtos brasileiros. Embora a lista inclua itens como carnes, calçados e celulose, cerca de 700 produtos foram isentos, entre eles suco de laranja, combustíveis, aeronaves e alguns metais.

O cenário externo pressionado se soma à instabilidade política doméstica, marcada por protestos da oposição no Congresso e pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,23%, aos 134.788 pontos

Dólar: -0,54%, a R$ 5,4778

No radar hoje

No Brasil, às 14h30, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. No mesmo horário, será publicado também o IC-Br, índice de preços ao produtor amplo do banco. Já às 15h, sai a balança comercial mensal, que será observada com atenção em meio aos impactos esperados do tarifaço.

Nos Estados Unidos, às 11h30, o Departamento de Energia (DoE) publica os dados semanais de estoques de petróleo bruto. Às 14h, o Tesouro americano realiza leilão de T-notes de 10 anos, enquanto os investidores monitoram declarações de dirigentes do Fed ao longo do dia: Susan Collins e Lisa Cook participam de evento às 15h, e Mary Daly, presidente da distrital de São Francisco, fala às 17h10.

A temporada de balanços corporativos segue movimentada. Antes da abertura em Nova York, foram divulgados os resultados de Walt Disney e McDonald’s. Após o fechamento, reportam Airbnb, DoorDash, Lyft e American International Group.

No Brasil, o Itaú repercute pela manhã o lucro de R$ 11,5 bilhões no segundo trimestre.

Após o fechamento, saem os balanços de Suzano (SUZB3), Eletrobras (ELET3), Braskem (BRKM5), C&A (CEAB3), Cogna (COGN3), Espaçolaser (ESPA3), Copel (CPLE6), Brava Energia (BRAV3), Guararapes (GUAR3), Hypera (HYPE3), Minerva (BEEF3), Santos Brasil (STBP3) e Totvs (TOTS3).

Mercados internacionais

Os mercados globais operam sem direção única nesta quarta-feira, 6, em meio à repercussão das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e à divulgação de balanços corporativos. O presidente Trump afirmou que deve anunciar em breve medidas adicionais sobre chips e semicondutores, o que reacendeu temores de uma guerra comercial, especialmente com a China.

Na Ásia, os principais índices encerraram o pregão em alta, apesar do tombo de 50% no lucro operacional da montadora Honda no primeiro trimestre fiscal, pressionada pelas tarifas americanas sobre peças importadas. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,6%, o Topix avançou 1,02%. Na China, o Xangai Composto teve alta de 0,45%. Em Hong Kong, o Hang Seng ficou praticamente estável, com leve ganho de 0,03%.

Na Europa, por volta das 10h do horário de Brasília, os principais mercados operavam sem tendência clara. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,07%, enquanto o DAX, de Frankfurt, subia 0,06%, o CAC 40, de Paris, avançava 0,30%, e o FTSE 100, de Londres, ganhava 0,35%.

No mesmo horário, os futuros das bolsas de Nova York tinham leve alta: o S&P 500 subia 0,17%, o Dow Jones avançava 0,29% e o Nasdaq 100 ganhava 0,16%.