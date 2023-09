Ibovespa hoje: pressão internacional mantém índice no vermelho

O Ibovespa desta terça-feira, 5, acompanha as movimentações das bolsas internacionais e abre o pregão com queda. Na Europa e na China, dados da atividade econômica apontam para uma desaceleração global, enquanto os investidores americanos voltam do feriado do Dia do Trabalho.

No Brasil, a produção industrial recuou mais do que era esperado para julho, recuando 0,6% ante o mês imediatamente anterior; no comparativo com os últimos doze meses, a queda foi de 1,1%. Junto a isso, na véspera, o requerimento de urgência do projeto do Programa Desenrola foi aprovado na Câmara dos Deputados.

"Apesar de ser dramática a situação da indústria, vemos com certo otimismo o setor para os próximos meses. Afinal, foi apenas em agosto que se iniciou de fato o corte de juros e somente agora que se estabeleceu um melhor humor econômico entre os agentes uma vez que a massa salarial segue em alta e os dados do PIB surpreendem", comenta o economista André Perfeito.

Com a aversão a risco no exterior, o dólar e os juros futuros começam o dia com altas. Diante disso, o principal índice da B3 cede aos 117.452 mil pontos.

Ibovespa agora

IBOV : -0,26%, aos 117.452 mil pontos

Também recuam os índices de Nova York, após a volta do feriado. Por volta das volta de 11h40, o índice Dow Jones apresentava uma queda de 0,15%, a 34.784,19 pontos, o S&P 500 recuava 0,30%, a 4.502,35 pontos, e o Nasdaq cedia 0,34%, a 13.984,60 pontos.

Já entre as blue chips da bolsa brasileira, a Vale (VALE3) recua -0,23% com o PMI chinês e a queda do minério de ferro na bolsa de Dalian sob o radar. Por outro lado, os ativos preferenciais e ordinários da Petrobras (PETR4;PETR3) amenizam as perdas do índice, acompanhando a alta do petróleo Brent, acima dos US$ 90 o barril.

Maiores altas do Ibovespa

Assaí ( ASAI3 ) : + 4,08%

Prio ( PRIO3 ) : + 2,44%

São Martinho (SMTO3) : + 2,31%

Maiores quedas do Ibovespa

Via ( VIIA3 ): -4,76%

-4,76% Dexco ( MGLU3 ) : - 4,31%

PetroRecôncavo (RECV3) : - 4,27%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.