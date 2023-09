Smart Fit (SMFT3): Bank of America inicia cobertura e projeta upside de 33%

A Smart Fit (SMFT3) acaba de entrar na carteira do Bank of America (BofA). Nesta terça-feira, 5, a instituição financeira divulgou o início da cobertura, com recomendação de compra e preço-alvo a R$ 29 — um upside de 33%.

Em relatório, os analistas do BofA destacam que a Smart Fit tem capacidade de dobrar sua participação de mercado entre os próximos 5 e 10 anos, considerando ainda que a indústria fitness pode dobrar nesse período.

“A Smart Fit opera academias disruptivas, de alto valor e baixo preço em toda a América Latina. Ela tem uma participação regional de 13,1% dos membros, bem como 7,6x do tamanho da segunda principal marca na região e um espaço considerável para crescer e se consolidar, em nossa visão”, escrevem Robert Aguilar e a equipe de analistas do banco.

Segundo eles, é previsto uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do lucro por ação da Smart Fit de 28,1% em cinco anos. “Cruzamos nossa comparação múltipla com um fluxo de caixa descontado (DCF) para patrimônio líquido usando um custo de capital próprio de 14,9% e crescimento terminal de 3,5%. Os riscos são novos entrantes, rivais digitais, vendas secundárias e impostos.”

Apesar da perspectiva positiva do BofA, no pregão desta terça os papéis da SMFT3 operam em queda de 2,43%, cotados a R$ 21,28.