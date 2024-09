Descolado do exterior, Ibovespa sobe mesmo em dia de maior aversão a risco

Mesmo em um dia de maior aversão a risco, o Ibovespa abre a sessão desta quarta-feira, 4, em alta de 0,52% aos 135.055 pontos. O mercado brasileiro se descola do exterior, que cai na esteira do temor de uma recessão nos Estados Unidos e da forte desvalorização de Nvidia, devido a uma investigação antitruste do governo americano.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,52% aos 135.055 pontos

A volta do medo sobre a saúde da economia dos EUA veio após uma leitura mais fraca do Índice Gerente de Compras (PMI) industrial dos EUA por lá. Ontem, o Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou que o indicador subiu de 46,8 em julho para 47,2 em agosto. Apesar da leitura mais benéfica, um PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,3% da economia norte-americana.

Somado a isso, grandes investidores do mercado se desfizeram de posições da Nvidia após a gigante de semicondutores – e outras empresas de tech – serem intimadas em uma investigação antitruste do Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos. Com o movimento, a companhia perdeu, ontem, cerca de R$ 279 bilhões em valor de mercado após as ações tombarem 9,53%.

O fato também gerou uma maior aversão ao risco do mercado, o que impacta as bolsas globais. Na Ásia, os mercados fecharam em queda, com empresas de tecnologia locais refletindo a investigação. Na Europa, as bolsas também operam em baixa. Nos Estados Unidos, os principais índices caíram S&P 500 (-2,12%), Dow Jones (-1,51%) e Nasdaq (-3,15%) ontem. Hoje, os índices futuros seguem a tendência e operam em queda.

Entretanto, no Brasil, uma ligeira recuperação da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), que caíram fortemente na última sessão, ajudou a impulsionar a bolsa para cima. Além disso, investidores ainda reagem ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) melhor do que o esperado no segundo trimestre de 2024, divulgado na terça-feira, 3.

Dólar hoje

Nesta quarta-feira, o dólar opera no zero a zero, cotado a R$ 5,641. Na última sessão, a moeda encerrou em alta de 0,48%, a R$ 5,641.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.