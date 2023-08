Ibovespa hoje: bolsa sobe com ajuda do exterior; Petrobras limita alta

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 4, com investidores digerindo os dados de desemprego dos Estados Unidos e os últimos números da temporada balanços. As ações da Petrobras recuam cerca de 2% e limitam os ganhos do índice. A desvalorização ocorre após a empresa ter reportado lucro líquido de R$ 28,7 bilhões em balanço do segundo trimestre, 47% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado.

Ibovespa: - 0,2%, 120.342 pontos

Nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho de julho saíram mistos. O payroll, considerado uma das principais métricas da atividade econômica americana, revelou a criação de 187.000 empregos urbanos ante consenso de 200.000. Os números de junho foram revisados para abaixo, de 209.000 para 185.000. Apesar dos sinais de desaceleração do payroll, a taxa de desemprego caiu ainda mais, de 3,6% para 3,5%. O consenso era de manutenção do patamar anterior. A pressão salarial também ficou acima da esperada, reacendendo preocupações sobre riscos inflacionários. Bolsas internacionais registram firmes altas nesta sexta.

Maiores altas do Ibovespa

BRFS3: + 3,31%

LREN3: + 2,37%

PRIO3: + 1,78%

Maiores quedas do Ibovespa

BBDC4: - 3,93%

CCRO3: - 3,22%

PETR3: - 2,45%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura é entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro vão das 9h às 17h55.