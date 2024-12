PIB supera expectativas e Ibovespa volta ao campo positivo

Depois de pregões seguidos de perda com reação negativa ao pacote fiscal anunciado pelo governo, o Ibovespa opera em alta puxado pelo resultado positivo do PIB. Nos primeiros minutos da abertura, nenhum papel operava no negativo.

A divulgação do PIB do terceiro trimestre veio trazendo indicações de que a atividade econômica continua forte. O PIB cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior, ligeiramente acima da mediana do mercado, que apontava para uma alta de 0,8%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,73%, a 126.151 pontos

+0,73%, a 126.151 pontos Dólar comercial: +0,43%, para R$ 6 ,093

PIB avança 0,9% no 3º trim.

O crescimento de 0,9% do produto interno bruto (PIB), mais uma vez, veio acima do consenso de mercado e do próprio governo. Nem os mais otimistas entre os economistas projetavam uma expansão tão forte do consumo das famílias, do consumo do governo e dos investimentos (formação bruta de capital fixo) entre julho e setembro de 2024.

A decomposição do PIB pela ótica da oferta mostra que, dessa vez, o setor de serviços se destacou e a indústria subiu 0,6%. O setor agropecuário que vinha como destaque recuou -0,9%.

"Podemos classificar o desempenho do PIB como positivo, com espraiamento da evolução entre setores, outrora estrelado apenas pelo agro, o que, por definição, denota um crescimento estruturalmente robusto da economia", diz Guilherme Sousa, da Ativa.

O aumento da renda das famílias e um mercado de trabalho resiliente continuam a influenciar os resultados, enquanto os sinais de uma economia superaquecida se intensificaram, especialmente com uma fuga externa maior do que o esperado, de acordo com Gabriel Couto, do Santander. "O resultado sugere um viés ligeiramente positivo para nossa previsão de crescimento do PIB de +3,0% para 2024."

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou a jornalistas que "o crescimento do PIB acima das expectativas mostra país produzindo mais".

Mas, observa Harrison Gonçalves, CFA e sócio da CMS Invest, o crescimento, embora sustentado pela forte demanda de investimentos e consumo das famílias, apresenta menor contribuição pelo lado da oferta, refletindo um contexto global de desaceleração.

Ajuste na política monetária

Com o PIB crescendo em taxa acima da potencial, a tendência é a de que a inflação fique acima do centro da meta estipulado pelo Banco Central, destaca Rafael Costa, analista e integrante do time de estratégia macro da BGC Liquidez, o que pode exigir aumento da Selic pelo BC.

"Sendo assim, o processo de convergência da inflação para em torno da meta (de 3%) torna-se mais desafiador e pode exigir que o Banco Central faça mais contração monetária para desaquecer a economia e permitir com que a inflação convirja à meta", escreve o analista.

Dólar segue em alta

Embora tenha aberto em queda nesta terça-feira, a moeda americana voltou a operar em alta. Perto das 11h40, o dólar subia 0,42%, para R$ 6,093.

O dólar futuro subia 0,49%, para R$ 6.108,0.

