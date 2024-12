Vale ajusta projeções e mira produção de minério de ferro estável até 2030

A Vale divulgou nesta terça-feira, 3, uma atualização de suas projeções para os próximos anos, com foco em uma produção de minério de ferro mais estável. A empresa estima que a produção do metal se mantenha em torno de 360 milhões de toneladas até 2030, com pequenas variações nos anos intermediários.

A mineradora projeta para 2024 uma produção de 328 milhões de toneladas de minério de ferro, subindo para a faixa de 325 a 335 Mt em 2025 e 340 a 360 milhões de toneladas em 2026. A Vale também destacou a produção de minério de ferro a partir de rejeitos, que deve ultrapassar 30 milhões de toneladas em 2030.

Em relação aos investimentos, a Vale prevê aportes de US$ 6,1 bilhões em 2024, sendo US$ 1,7 bilhão para crescimento e US$ 4,4 bilhões para manutenção. Para os anos seguintes, a partir de 2025, a empresa estima um capex total entre US$ 6,0 bilhões e US$ 6,5 bilhões. Desses valores, US$ 3,5 a US$ 4,0 bilhões serão destinados ao negócio de Soluções de Minério de Ferro, tanto em 2024 quanto nos anos subsequentes.

A Vale também divulgou projeções de produção para outros metais. A produção de cobre deve atingir 700 mil toneladas em 2035, enquanto a produção de níquel ficará entre 210 e 250 mil toneladas em 2030.

A empresa também divulgou seus componentes de custo all-in para os próximos anos. O custo caixa C1 do minério de ferro está projetado para ficar abaixo de US$ 20 por tonelada em 2026, com a meta de atingir um valor entre US$ 18 e US$ 19,5 por tonelada em 2030.