Ibovespa hoje: Bolsa sobe com NY após alta do desemprego aliviar pressão sobre Fed

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 2, seguindo o bom humor internacional por dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, divulgados nesta manhã.

Ibovespa: + 0,40%, 110.851 pontos

Os números saíram mistos, mas diante do pessimismo dos últimos dias, a percepção foi de copo meio cheio.

O payroll saiu acima do esperado, revelando a criação de 315.000 empregos urbanos em agosto contra consenso de 300.000. Por outro lado, a taxa de desemprego cresceu, passando de 3,5% para 3,7% ante expectativa de manutenção do patamar anterior. O aumento do salário médio também saiu pior que o esperado, com alta de 0,3% e de 5,2% na comparação anual.

Dados negativos, diante de pressões cada vez maiores para um duro aperto monetário do Federal Reserve, tem contribuído com a busca por ativos de risco. E foi justamente o que ocorreu após a divulgação dos números desta manhã.

"A taxa de desemprego subiu, o que é positivo [para a curva de juros]. A leitura está sinalizando a capacidade do Fed projetar um 'pouso suave' e o mercado está gostando disso, porque os números de desemprego representam um dilema para o Fed na tentativa de controlar a inflação", afirmou Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos em nota.

Bolsas dos Estados Unidos, que iniciaram o dia entre altas e baixas, se firmaram no campo positivo ainda no mercado de futuros. Na Europa, índices de ações estenderam os ganhos, caminhado para encerrar a sequência de cinco pregões seguidos de queda.

S&P 500 (EUA): + 0,40%

Nasdaq (EUA): + 0,23

Dax (Alemanha): + 2,35%

Como pano de fundo do rali para ativos de risco está a percepção de altas de juros mais moderadas nos Estados Unidos. A probabilidade de mais uma alta de 0,75 ponto percentual na reunião deste mês, antes precificada acima de 72%, caiu para próximo de 62% após os dados.