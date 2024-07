Ibovespa opera com volatilidade de olho em novas declarações de Lula; dólar bate R$ 5,66

O Ibovespa abriu em alta na manhã desta terça-feira, 2, chegando a esbarrar nos 125 mil pontos, mas logo virou, recuando 0,04% aos 124.692 pontos. Na véspera, o índice recuperou ganhos com a ajuda da valorização das commodities no exterior. Entretanto, o mercado segue em clima de cautela com mais críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central (BC).

Na noite anterior, em comitiva em Salvador no qual o governo federal anunciou investimentos na Bahia, Lula afirmou em discurso que não tem que prestar contas a "banqueiro" ou a "ricaço", mas sim ao povo pobre do país. "Não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país, a nenhum banqueiro. Tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles."

Em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana (BA), Lula ainda disse que “quem quer o Banco Central autônomo é o mercado”. As novas declarações também pressionaram o dólar, que fechou na véspera no maior patamar em dois anos e meio, aos R$ 5,65.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reconheceu ontem que a alta do dólar foi maior no Brasil do que em países vizinhos e atribuiu o movimento a “ruídos” no mercado. Haddad defendeu uma melhor comunicação do governo sobre os resultados à sociedade. “Precisa comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Por exemplo, tive hoje mais uma confirmação sobre atividade econômica e arrecadação de junho. Fechou hoje o mês de junho e ficou acima do previsto pela Receita Federal.”

Na manhã desta terça-feira, Lula concedeu entrevista à Rádio Sociedade, e disse novamente que se preocupa com o patamar da Selic. Também reiterou a visão de que o BC "não pode estar a serviço do mercado". Entretanto, afirmou "precisamos manter o BC funcionando de forma correta e com autonomia”, também dizendo que seu governo irá "tentar encontrar soluções sobre ajuste fiscal” e que pediu "a Haddad para [lhe] apresentar o excesso de gastos, porque aí paramos".

De olho na agenda das autoridades monetárias da Europa, Estados Unidos e Brasil, os investidores acompanham hoje pronunciamentos dos presidentes do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, e do BC do Brasil, Roberto Campos Neto, em um fórum promovido pelo BCE, em Sintra, Portugal.

Segundo Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, o dia deve testar ainda novos limites para o dólar, em especial por dois fatores. O primeiro, de acordo com Riauba, são os duros discursos do presidente Lula contra a postura diretamente de Campos Neto e sua condução da política monetária do país.

"O segundo, quando olhamos para o cenário macro, são as eleições nos Estados Unidos, que apontam para a liderança de Trump, fato este que tende a penalizar as moedas emergentes pela postura do republicano. Além disso, há a forte alta dos yields dos EUA, que fazem com que investidores acabem migrando seus fluxos para lá atrás de uma maior rentabilidade."

