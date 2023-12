Ibovespa agora: bolsa abre em queda no aguardo de falas de presidentes de BCs

O Ibovespa desta sexta-feira, 1°, abre em queda. No primeiro dia de dezembro, a sessão será marcada por falas dos presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos, Europa e também do Brasil. Junto a isso, os investidores digerem dados divulgados na véspera e os que serão publicados no intradia do pregão.

Por aqui, antes da abertura do mercado, o IBGE divulgou a Produção Industrial de outubro, que apresentou uma variação positiva de 0,1% na comparação mensal e ficou em 1,2% na anual. Os números ficaram levemente abaixo das expectativas, que eram de alta mensal e anual de 0,4% e 1,6%, respectivamente. “A indústria brasileira continua patinando para voltar a crescer e apesar do ambiente macroeconômico estar um pouco mais favorável neste segundo semestre com queda da Selic e massa salarial em alta, o setor ainda não sentiu a melhora”, aponta o economista André Perfeito.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,16%, aos 127.133 pontos.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. A moeda americana sobe 0,12%, a R$ 4,921. Na quinta, o dólar fechou em alta de 0,56%, cotado a R$ 4,915.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

