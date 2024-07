O poder dos periféricos: Logitech aumenta projeções após crescimento de 12% no primeiro trimestre

A Logitech, a fabricante suíça de hardware para computadores, elevou suas previsões para o ano após reverter as quedas de vendas pós-pandemia e registrar seu segundo trimestre consecutivo de crescimento de receita.

A empresa agora espera que as vendas aumentem entre 1% a 3% em 2024, acima da previsão anterior que variava de estável a 2%. As vendas cresceram 12% no primeiro trimestre, totalizando US$ 4,34 bilhões, conforme comunicado da empresa de Lausanne nesta terça-feira, 23.

As ações da Logitech subiram até 4,9% no início das negociações em Zurique.

Volta ao bom momento

A empresa voltou a crescer após um boom durante o auge da pandemia, quando os clientes gastaram em equipamentos para trabalho remoto, seguido por uma queda acentuada.

A recuperação atual, no entanto, é ofuscada pela disputa contínua entre a empresa e seu cofundador, Daniel Borel, agora um acionista minoritário.

Borel forçou a empresa a realizar uma votação para um novo presidente na próxima reunião de acionistas, marcada para 4 de setembro. Além disso, a Logitech está à procura de um diretor financeiro permanente após a saída de Chuck Boynton no início deste ano.