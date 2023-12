Casas Bahia (BHIA3) deixa o Ibovespa em primeira prévia do índice para 2024

As ações das Casas Bahia (BHIA3) deixaram o Ibovespa, principal índice da B3, em prévia divulgada nesta sexta-feira, 1. A nova carteira entrará em vigor a partir de janeiro de 2024, com duração de um quadrimestre antes de novo rebalanceamento.

As ações da Casas Bahia encerraram o último pregão cotadas a R$ 0,54. Pelas regras do índice, não admite-se ações cotadas abaixo de R$ 1. Os papéis da companhia, no entanto, passarão por um grupamento, já aprovado pelos acionistas. A proporção será de 1 ação para cada 25, o que fará com que aumente o preço individual de cada papel.

Caso confirmada, a saída do Ibovespa deverá se traduzir em um menor volume de liquidez para as ações da varejista, uma vez que os ETFs atrelados ao índice deixam de negociá-la.

Sai Casas Bahia, entra ISA CTEEP

A saída das Casas Bahia deu espaço para a entrada da ISA CTEEP, de transmissão de energia. Sua entrada já era esperada, dado seu maior volume de negociação recentemente.

Critérios de inclusão no Ibovespa

Negociabilidade: Ativos devem representar coletivamente 85% dos índices de negociabilidade das três carteiras anteriores em ordem decrescente. Presença em Pregão: Devem ter presença em pregão de 95% no período das três carteiras anteriores. Volume Financeiro: Participação em volume financeiro igual ou superior a 0,1% no mercado à vista durante as três carteiras anteriores. Não ser "Penny Stock": Não ser negociada na casa dos centavos.

