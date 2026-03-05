Ibovespa cai mais de 2% com blue chips em queda e maior aversão a risco

Após a recuperação parcial na véspera, o Ibovespa voltou a cair na abertura das negociações desta quinta-feira, 5, e aprofundou as perdas ao longo da manhã. Às 12h31, o principal índice acionário da B3 recuava 2,19%, aos 181.310 pontos. No mesmo horário, 75 das 84 ações que compõem o índice operavam em baixa, duas estavam estáveis e apenas sete registravam alta.

O índice é pressionado principalmente pelo desempenho negativo das chamadas blue chips, ações de grandes empresas com maior peso na bolsa brasileira. Os papéis da Vale (VALE3), que respondem por quase 12% da composição do índice, caíam 2,39%.

Os grandes bancos também operavam em queda e recuavam de forma generalizada, ampliando a pressão sobre o indicador após a recuperação observada na sessão anterior.

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) também caíam, embora com perdas mais moderadas. Por volta das 12h31, PETR3 recuava 0,82% e PETR4 caía 0,91%. A companhia divulga nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, o balanço do quarto trimestre de 2025.

Na direção oposta, outras petroleiras registravam alta e figuravam entre os poucos destaques positivos do pregão. Os papéis da Prio (PRIO3) subiam 2,58%, enquanto PetroReconcavo (RECV3) avançava 1,44% e Brava Energia (BRAV3) tinha alta de 1,12%.

As empresas acompanham a forte valorização do petróleo no mercado internacional. Mais cedo, o barril do Brent crude oil avançava quase US$ 3, chegando a US$ 83,54, enquanto o WTI crude oil subia mais de 3%, para a faixa dos US$ 77.

No mesmo horário, o dólar subia 0,64% frente ao real e era cotado a R$ 5,252.

Irã, cautela e dados econômicos no radar

O conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã , que entrou no sexto dia nesta quinta, segue no radar do mercado diante dos novos ataques de mísseis e drones na região do Golfo. Os confrontos já afetam diversos países do Oriente Médio e áreas próximas.

Segundo autoridades regionais e militares, ataques e operações foram registrados em países do Golfo, além de confrontos no Líbano e no Iraque.

No radar dos investidores também está a taxa de desemprego no Brasil. A taxa de desocupação da economia brasileira aumentou de 5,1% no trimestre móvel findo em dezembro para 5,4% no trimestre móvel findo no trimestre encerrado em janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mais cedo.

Segundo André Valério, economista sênior do Inter, a alta era esperada, tendo em vista a sazonalidade de demissões em dezembro, que afeta a Pnad com defasagem, uma vez que a taxa de desocupação é uma média móvel trimestral.

Os dados, por outro lado, mostram que uma melhora no mercado de trabalho não é esperada. O economista observa que os principais indicadores se encontram próximos do topo e vemos sinais de perda de dinamismo, na margem, no mercado de trabalho, com os setores mais sensíveis ao ciclo encontrando maiores dificuldades.

"De toda forma, apesar de esperarmos que a taxa de desocupação continue aumentando, especialmente no primeiro trimestre, não vemos um cenário em que o mercado de trabalho piore significativamente, com a nossa expectativa de que a taxa de desocupação encerre 2026 em 5,5%", afirmou Valério.

Bolsas globais têm desempenho misto

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta, com a de Seul garantindo o melhor pregão em quase duas décadas após a queda recorde de ontem.

O índice sul-coreano Kospi saltou 9,63% em Seul, a 5.583,90 pontos, no maior ganho em um único dia desde outubro de 2008. A recuperação veio após um tombo de 12% na sessão anterior, o maior já registrado.

O índice japonês Nikkei avançou 1,90%, a 55.278,06 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,28% em Hong Kong, a 25.321,34 pontos, e o Taiex mostrou alta mais expressiva em Taiwan, de 2,57%, a 33.672,94 pontos.

Já as bolsas na Europa operavam em sua maioria em queda, o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,83% perto das 12h40.

Em Nova York os índices também recuavam, com Dow Jones caindo 1,29%, Nasdaq o,30% e S&P 500 caindo 0,58%.