Ibovespa abre próximo da estabilidade; dólar opera em alta de 0,44%

Nesta terça-feira, 3, o Ibovespa abre próximo da estabilidade. Às 10h10, o índice operava com leve queda de 0,01%, a 136.778,14 pontos.

No fechamento de segunda-feira, 2, o índice caiu 0,18%, a 136.787 pontos.

O dólar, por sua vez, opera em alta. Por volta das 10h, subia 0,44%, cotado a R$ 5,69.

As atenções se voltam para as negociações entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes do Congresso sobre um possível acordo para reduzir o impacto do IOF e viabilizar pautas estruturais.

O avanço pode ocorrer ainda hoje, antes da viagem do presidente Lula à França. Haddad participa de evento em Brasília pela manhã e a expectativa é que use o espaço para reforçar a agenda econômica do governo.

Ibovespa hoje

No radar hoje

Na China, a atividade industrial voltou a preocupar. O índice PMI caiu para 48,3 em maio, o menor nível em oito meses, e abaixo da marca dos 50 pontos, que separa expansão de contração. O dado adiciona dúvidas sobre a força da retomada econômica no país.

Na Europa, o índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 1,9% em maio, abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE) e das projeções do mercado. A queda foi puxada por uma forte desaceleração na inflação de serviços, o que deve reforçar a expectativa de corte de juros na reunião desta quinta-feira.

O relatório de Perspectivas Globais da OCDE, também divulgado nesta manhã, trouxe um tom mais cauteloso para a economia mundial. A entidade revisou para baixo as projeções de crescimento dos EUA e de países do G20, alertando para o impacto das medidas protecionistas anunciadas por Donald Trump. A expectativa de crescimento global foi cortada para 2,9% em 2025.

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha, a partir das 11h, o relatório Jolts, que mede a abertura de vagas em abril e marca o início da rodada de dados de emprego desta semana, que culmina com o payroll na sexta-feira. No mesmo horário, serão divulgadas também as encomendas à indústria.

A produção da indústria brasileira cresceu apenas 0,1% em abril, ante março, segundo a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta terça-feira (3) pelo IBGE. O resultado confirma a desaceleração da atividade, após a alta de 1,2% registrada em março, e vem em linha com a recente divulgação do PIB do primeiro trimestre, que ficou levemente abaixo do esperado. Na comparação com abril de 2024, a produção industrial recuou 0,3%. No acumulado de 2025, até abril, o setor registra alta de 1,4%. Já no acumulado em 12 meses, o avanço é de 2,4%.

Mercados internacionais

Os mercados globais operam sem direção única nesta manhã de terça-feira. Na Ásia, os investidores reagiram à forte queda do índice de atividade industrial da China, ainda assim, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,53%, liderando os ganhos na região. O CSI 300, da China continental, avançou 0,31%, enquanto o Nikkei 225, do Japão, encerrou o dia estável.

O ASX 200, da Austrália, teve alta de 0,63%, apesar de o país ter registrado um déficit em conta corrente maior que o esperado. Na Índia, os principais índices caíram: o Nifty 50 recuou 0,64% e o Sensex, 0,88%. Os mercados sul-coreanos estiveram fechados devido às eleições.

Na Europa, por volta das 10h (horário de Brasília), as bolsas operam sem direção única: o Stoxx 600 recuava 0,13%, o CAC 40, da França, caía 0,20%, enquanto o DAX, da Alemanha, subia 0,14%. O FTSE 100, do Reino Unido, avançava 0,12%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros apontam leve queda, em um movimento de correção após os ganhos da véspera. Pouco antes da abertura do pregão, o S&P 500 cedia 0,14%, o Dow Jones recuava 0,2% e o Nasdaq, 0,12%.