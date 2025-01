CPI abaixo do esperado e bons balanços de bancões impulsionam Ibovespa, que sobe mais de 1%

O Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 15, em alta, de olho em dados da inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado. Ontem, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de dezembro abaixo das expectativas renovou as esperanças que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) possa cortar juros em 2025.

Hoje, o grande destaque é o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês). Segundo o Departamento do Trabalho, a inflação ao consumidor em dezembro subiu 0,4%, no consenso. Já o núcleo do CPI avançou 0,2%, ante a previsão de +0,3%. Na base anual, o núcleo subiu 3,2%, de +3,3% projetados.

Com o núcleo abaixo do esperado, a tese de que o Fed pode cortar juros ganha força e os juros futuros -- que já caíam pela manhã -- ampliaram a queda: T-Note dois anos (-1,74%); T-Note cinco anos (-2,07%); e T-Note 10 anos (-2,03%).

As apostas para o primeiro corte de 2025, que estavam para julho de 2025, após o CPI migraram para junho. Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, agora 44% (a maioria) apostam no corte na reunião do dia 18 de junho.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,72% aos 120.157 pontos

+0,72% aos 120.157 pontos Dólar: +0,13% aos R$ 6,061

Balanços

Cinco grandes instituições financeiras americanas abriram a temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 com resultados que agradaram os investidores, destacando um cenário de recuperação econômica nos Estados Unidos. O movimento também ajuda a dar o tom de otimismo para as bolsas americanas hoje, o que se reflete no Ibovespa.

O JPMorgan Chase (JPM) apresentou resultados históricos, com um lucro líquido de US$ 14 bilhões, aumento de 50% em relação ao quarto trimestre de 2023, alavancados por uma receita recorde de trading, que atingiu US$ 7,05 bilhões (21% na comparação anual).

O Goldman Sachs (GS) também surpreendeu ao dobrar seu lucro líquido em relação ao mesmo período de 2023, alcançando US$ 4,1 bilhões. O crescimento foi sustentado por recordes em trading de ações, uma expansão no segmento de gestão de ativos e um ganho inesperado de US$ 472 milhões em operações de balanço patrimonial.

A BlackRock (BLK), maior gestora de ativos do mundo com US$ 11,6 trilhões em ativos sob gestão, registrou uma receita anual de US$ 20 bilhões (R$ 121,8 bilhões), aumento de 14% em relação a 2023, enquanto o lucro ajustado por ação subiu 23% no trimestre, para US$ 11,93.

Já o Wells Fargo (WFC) superou as estimativas de receita líquida de juros, mantendo US$ 20,4 bilhões no trimestre e projetando um leve crescimento em 2025. A redução de despesas operacionais, que caiu 12%, também reforçou os esforços de corte de custos liderados pelo CEO Charlie Scharf.

Por fim, o Citigroup (C) divulgou um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no quarto trimestre de 2024, equivalente a US$ 1,34 por ação diluída. O desempenho marca uma reversão significativa em relação ao prejuízo de US$ 1,8 bilhão registrado no mesmo período de 2023.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.