O JPMorgan Chase (JPM) encerrou 2024 com resultados históricos no quarto trimestre, marcados por um aumento expressivo de lucros e receitas, impulsionado pela volatilidade do mercado financeiro e pela recuperação econômica dos Estados Unidos. A receita de trading foi o grande destaque, atingindo US$ 7,05 bilhões, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O desempenho recorde no setor de trading foi liderado por uma forte performance no mercado de renda fixa, que superou as expectativas dos analistas. Apesar de um desempenho mais moderado no setor de ações, a receita total do segmento consolidou o banco como líder no mercado global.

“A economia dos EUA demonstrou resiliência, mas dois riscos significativos permanecem: as pressões inflacionárias causadas por gastos crescentes e um cenário geopolítico altamente complexo”, destacou o CEO Jamie Dimon.

O banco reportou um lucro líquido de US$ 14 bilhões, aumento de 50% em relação ao quarto trimestre de 2023. A receita total alcançou US$ 43,7 bilhões, um crescimento de 10% impulsionado pelo desempenho de trading e por ganhos em outras áreas estratégicas.

Dimon ressaltou a importância de um posicionamento forte diante dos desafios econômicos e políticos globais, afirmando que o banco está preparado para continuar entregando resultados sólidos em 2025.

Além dos resultados financeiros expressivos, o JPMorgan Chase manteve seu compromisso com a eficiência operacional e o retorno aos acionistas. O banco anunciou um dividendo de US$ 1,25 por ação e recomprou ações no valor de US$ 4 bilhões durante o trimestre.