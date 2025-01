Com recorde em trading, Goldman Sachs (GS) mais do que dobra lucro em 2024

O Goldman Sachs (GS) superou expectativas no quarto trimestre de 2024, com lucro líquido de US$ 4,1 bilhões, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior.

O desempenho foi impulsionado pelo recorde em trading de ações, pela expansão no segmento de gestão de ativos e por um ganho inesperado de US$ 472 milhões em uma operação de balanço patrimonial.

A receita trimestral alcançou US$ 13,87 bilhões, superando as projeções. As ações do banco, que fecharam 2024 como as de melhor desempenho entre os grandes bancos dos EUA, com alta de 48%, subiram mais 2,4% no pregão desta quarta-feira.

O retorno sobre o patrimônio líquido do banco subiu para 14,6%, acima das estimativas, destacando a eficiência do Goldman Sachs em gerar valor aos acionistas. David Solomon, CEO da instituição, celebrou os resultados e reforçou que o banco atingiu quase todas as metas de crescimento estabelecidas há cinco anos.

“Estamos muito satisfeitos com nossos resultados sólidos para o trimestre e o ano. Estou encorajado por termos alcançado ou superado quase todas as metas que estabelecemos em nossa estratégia de crescimento há cinco anos e, como resultado, aumentamos nossas receitas em quase 50% e fortalecemos a durabilidade da nossa franquia. Com um ambiente operacional em melhoria e a crescente confiança dos CEOs, estamos aproveitando o poder do One Goldman Sachs para continuar atendendo nossos clientes com excelência e criando ainda mais valor para nossos acionistas", disse ele em comunicado à imprensa.

Após abandonar investimentos no setor de consumo, o Goldman está focado em impulsionar fusões e aquisições, posicionando-se para um ressurgimento esperado nesse mercado em 2025. A valorização de suas ações, que agora negociam a 1,7 vezes seu valor contábil, reflete a confiança renovada do mercado no banco.