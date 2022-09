Google (GOGL34) vai lançar novo smartphone e primeiro smartwatch em outubro

O Google (GOGL34) anunciou que vai apresentar seu novo smartphone e smartwatch da linha Pixel no dia 6 de outubro em Nova York.

O Google anunciou que durante o evento vai divulgar mais detalhes sobre os modelos Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch. No mesmo dia, será possível realizar os primeiros pedidos dos três produtos.

A apresentação ocorre na tradicional temporada de lançamentos de produtos por parte das Big Techs.

Nesta semana, a Apple (APPL34) vai lançar quatro novos modelos de iPhones e de Apple Watch no evento Far Out.

A Amazon também vai lançar seus novos produtos nas próximas semanas, enquanto a Samsung apresentou seus novos modelos dobráveis Z Flip 4 da Samsung no final de agosto.

O Google já havia apresentado os novos dispositivos na Google I/O em maio. Entretanto, naquela ocasião, tinham sido apenas vídeos curtos e fotos dos modelos.

A expectativa para o evento de outubro é que a empresa libere mais informações, como o que difere os modelos da concorrência, as fichas técnicas, preço e data de lançamento.

Resultados da Google (GOGL34) no 2T22

No segundo trimestre de 2022, a Alphabet, controladora da Google, registrou recuo de 12% em seu lucro líquido, tendo um total de US$ 16 bilhões faturados entre os meses de abril e junho.

Por outro lado, a receita bruta da companhia cresceu 14,4% se comparado com o mesmo período em 2021, totalizando US$ 69,98 bilhões. O valor foi um pouco abaixo das expectativas do mercado, que eram de US$ 70,8 bilhões.

Por fim, as margens operacionais da companhia também tiveram um recuo, 3% menor do que foi comparado com o segundo trimestre de 2021. Ao todo, as margens operacionais da Alphabet foram de 28%.

VEJA MAIS: