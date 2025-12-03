Google e Embraer anunciam assinatura de memorando de entendimento em IA

O Google e a Embraer anunciaram nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) em inteligência artificial (IA).

Segundo a big tech, o propósito do acordo é avaliar as possíveis aplicações futuras em diversas áreas da indústria aeronáutica.

"Estamos entusiasmados em aprofundar nosso trabalho com a Embraer, uma das líderes na indústria aeroespacial, numa cooperação que abrange o que há de mais avançado em IA e pesquisa”, afirmou Newton Neto, Diretor Executivo de Parcerias Globais do Google.

Por parte da Embraer, a cooperação traria melhorias nas suas operações, especialmente em meio aos seus investimentos em digitalização.

"A Embraer tem avançado fortemente em tecnologias de digitalização e inteligência artificial para otimização de processos e ganhos de eficiência, e estamos empolgados em avaliar novas oportunidades ao lado do Google”, detalhou Giuliano Mendonça, Líder de Inovação em Inteligência Artificial e Ciência de Dados na Embraer.

De acordo com Newton Neto, a iniciativa faz parte de um esforço do Google, envolvendo todos os seus serviços, para mapear oportunidades de desenvolvimento tecnológico das empresas parceiras em larga escala.

"Ao combinar a escala da IA do Google, reunindo nossas áreas como Google DeepMind e Google Cloud, com o ecossistema da Embraer, estudaremos novas oportunidades para a inovação, capazes de transformar a forma como empresas e consumidores se beneficiam da tecnologia e garantindo maior confiança e oportunidades globais”.

Nos próximos meses o Google e a Embraer farão um mapeamento mais aprofundado das oportunidades de colaboração conjunta em múltiplas frentes, com foco central na pesquisa e desenvolvimento de Inteligência Artificial, segundo comunicado da empresa da Alphabet.